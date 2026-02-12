قدر طبخ تتحول إلى حقيبة: موسكينو تثير الجدل في مجموعة ربيع 2026... هل المرأة مكانها المطبخ؟

الحقيبة لم تكن مجرد غرض عملي، بل تحولت إلى قطعة فنية تطرح تساؤلات عن حدود الموضة والابتكار. البعض اعتبرها مزحة أنيقة، بينما رأى آخرون فيها تجربة جريئة تمزج بين الدعابة والفن الراقي.تصاميم دار موسكينو لطالما عرفت بكسر القواعد: من حقائب تشبه أشياء يومية إلى إكسسوارات تحمل طابع كوميدي، وهي استراتيجية واضحة لإبقاء الجمهور على مقربة من المفاجأة والإثارة.حقيبة الطنجرة لم تكن استثناءً، فقد أثارت النقاش حول العملية مقابل الجرأة في عالم الموضة، حيث سخر البعض من شكلها غير التقليدي وقاموا بتشبيهها بأن المرأة مكانها المطبخ وغيرها من التحليلات التي انهالت في خانة التعليقات على انستقرام، بينما أشاد آخرون بفكرتها المبتكرة التي تجعل أي قطعة عادية تتحول إلى أيقونة.ومن التعليقات التي وردت على مواقع التواصل الاجتماعي: "أخيراً وجدتُ أزياءً تُناسب ذوقي"، "كأن يقولوا إلى المطبخ"، "أمك تهاجمك"، "حقيبة مصممة لمدوني الطعام"، "لا أعرف أيهما أسوأ: حقيبة القدور أم الأحذية"، "قطعة مميزة لإطلالة الزوجة"، "حسناً، لكن إضافة ملعقة تقليب كبيرة وملعقة مسطحة مثبتتين في المقدمة كان سيجعلها رائعة! مجرد رأي.".