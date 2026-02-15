بعد هدى الشعراوي (ام زكي).. مقتل فنان اخر في سوريا

وجاء في بيان الداخلية السورية: "بناء على المتابعة الميدانية والرصد المستمر لشبكة تهريب تنشط في أحياء مدينة حلب، نفّذت الأمن الداخلي عملية أمنية استهدفت مكان وجود أحد أفرادها، المدعو جمال عساف، في حي الفردوس".وأضاف البيان: "أثناء تنفيذ المداهمة، بادر المطلوب إلى إطلاق النار باتجاه القوات الأمنية، التي تعاملت مع مصدر النيران وقامت بتحييده، كما أسفرت العملية عن إصابة أحد العناصر الأمنية إصابةً بليغة نُقل على إثرها إلى المستشفى".وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أفادت وسائل إعلام محلية بمقتل المغني جمال عساف إثر اشتباك مسلح وقع مع دورية تابعة لقوى الأمن الداخلي في حي الفردوس بمدينة حلب شمال .وبحسب المصادر الإعلامية، فإن الحادث وقع أثناء تنفيذ عملية أمنية لتوقيف عساف، الذي وُصف بأنه كان من المؤيدين للنظام السوري السابق.وأشارت تقارير إلى أن عساف، المعروف بأغانيه الشعبية، كان قد غنّى في السابق بما وُصف بـ"بطولات" الجيش السوري آنذاك، في إشارات تتعلق بعمليات عسكرية سابقة.ولفتت المصادر إلى أن عساف اختبأ في مقصود بعد تغير موازين القوى في البلاد، ومن ثم توارى عن الأنظار في مدينة حلب. وعند تحديد موقعه مؤخراً، توجهت دورية أمنية لتوقيفه، فاندلع اشتباك أسفر عن إصابة أحد عناصر الدورية، قبل أن يتم تحييد عساف. ونُقل العنصر المصاب إلى أحد المشافي لتلقي العلاج.