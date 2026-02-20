حكم نهائي على شيرين عبد الوهاب

وبحسب بيان رسمي صادر عن الشركة، فإن الحكم الصادر بتاريخ 17 شباط 2026 حسم النزاع المتعلق بعقد إدارة وتشغيل قناة الفنانة على " " واستغلال المصنفات الفنية والموقع بين الطرفين في 11 تشرين الأول 2018.وقضت بإلزام بسداد مبلغ 495.474.94 دولار تعويضا عما فاتها من كسب، بالإضافة إلى 1.500.000 جنيه تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية، نتيجة ما وصفته الشركة بالتشهير والإضرار بسمعتها، وهو ما يعادل إجمالا قرابة الـ 25 مليون جنيه.ورفضت الهيئة ادعاءات عدم تقاضي المستحقات المالية، مؤكدة ثبوت سداد جميع المبالغ المستحقة طوال فترة التعاقد.كما رفضت أيضا طلب فسخ التعاقد وأكدت أحقية الشركة في الاستمرار بإدارة القناة الرسمية للفنانة على "يوتيوب" باسم SHERINE حتى 2 يونيو 2027، بالإضافة إلى احتفاظ الشركة بحقها في المطالبة بأي تعويضات مستقبلية حال وقوع أي إخلال تعاقدي.