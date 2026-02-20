الصفحة الرئيسية
رسالة إيرانية للأمم المتحدة: اذا تعرضنا لعدوان سنرد بحزم
أنجلينا جولي تستعد لمغادرة الولايات المتحدة نهائيا.. الى اين؟
فن وثقافة
2026-02-20 | 09:50
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
556 شوهد
تخطط النجمة
أنجلينا جولي
لبدء فصل جديد من حياتها بعيدا عن
هوليوود
، وذلك بعد انتظار طويل لحين بلوغ توأميها فيفيان ونوكس سن الرشد.
فقد كشف مصدر مقرب لمجلة people أن نجمة فيلم Eternals لم تكن راغبة أ
بدا في الاستقرار بلوس أنجلوس، لكن ترتيبات الحضانة مع طليقها
براد بيت
أجبرتها على البقاء. ومع اقتراب توأميها من عامهما الثامن عشر في 12 يوليو المقبل، أصبحت جولي أقرب من أي وقت مضى لتحقيق حلمها بالانتقال للخارج.
والسبب الأساسي وراء رغبة جولي في الرحيل هو أطفالها الستة. ففي مقابلة سابقة مع مجلة Hollywood Reporter، أوضحت جولي: "عندما يكون لديك عائلة كبيرة، تريد لهم الخصوصية والسلام والأمان".
وأضافت: "تلك الإنسانية التي وجدتها حول العالم ليست هي نفسها التي
نشأت
عليها هنا".
وتخطط النجمة البالغة من العمر 50 عاما لقضاء معظم وقتها في
كمبوديا
، البلد الذي يمتلك مكانة خاصة في قلبها، إضافة إلى زيارة أفراد عائلتها أينما كانوا في العالم.
وترتبط جولي بعلاقة وثيقة مع كمبوديا، حيث تبنت طفلها الأول
مادوكس
عام 2002. وفي تصريح لمجلة Vogue India، كشفت جولي: "كمبوديا هي الدولة التي جعلتني أما في عام 2001، كنت في برنامج مدرسي هناك وأنا ألعب مع طفل صغير، وفجأة وبوضوح شديد فكرت: ابني هنا. بعد بضعة أشهر، وجدت مادوكس في دار للأيتام".
وبعد بدء علاقتها مع
براد
بيت، تبنت جولي طفلين آخرين هما زهرة وباكس، ثم رزقت بثلاثة أطفال بيولوجيين:
شيلوه
والتوأم فيفيان ونوكس. وقد تبنى بيت جميع أطفال جولي الثلاثة الأوائل قانونيا.
وتؤمن جولي بأن التبني ليس عملا إنسانيا بقدر ما هو هدية متبادلة. ففي حديثها لمجلة "فانيتي فير" عام 2008، قالت: "عندما كنت صغيرة، أردت التبني لأنني كنت أعلم بوجود أطفال بلا آباء. إنها ليست تضحية، بل هدية. نحن جميعا محظوظون بوجود بعضنا بعضا". وأضافت: "أشعر أنني أمنح أطفالي الطفولة التي تمنيتها لنفسي".
ولم تخف جولي انتقادها للولايات المتحدة في السنوات الأخيرة. ففي سبتمبر الماضي، وخلال مشاركتها في مهرجان سان
سيباستيان
السينمائي بإسبانيا، صرحت: "أنا أحب بلدي، لكنه لم يعد يبدو مألوفا لي.
لطالما عشت في محيط دولي، عائلتي من جنسيات مختلفة، أصدقائي من كل مكان، وحياتي موزعة بين ثقافات متعددة. ولأن هذا هو عالمي، أعتقد أن أي قيود على الحريات الشخصية أو حرية التعبير تشكل خطرا كبيرا".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
