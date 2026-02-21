وكتب رمضان عبر حسابه: "إن شاء الله هختار واحد من جمهوري المخلص".وأضاف في رسالة أخرى: "قريبًا سوف يتم إهداء هذا الحساب لواحد من جمهوري لأن نجوم هم الجمهور، أنا لا أنافس الجمهور".وأثارت تصريحات رمضان تفاعلاً واسعاً بين متابعيه، خاصة وأن حسابه يضم 10 ملايين متابع، مما دفع البعض للتساؤل حول شروط الاختيار وما إذا كان الأمر يحمل مفاجأة جديدة.ويُعرف رمضان بتفاعله المستمر مع متابعيه وإطلاقه مبادرات غير تقليدية عبر منصات التواصل الاجتماعي، مما يضع جمهوره في حالة ترقب دائم لخطواته القادمة.وكانت شقيقة الفنان، إيمان، قد نشرت فيديو يجمع الأسرة في أول أيام شهر رمضان عبر حسابها الرسمي على "انستغرام".وظهر رمضان مع شقيقته وشقيقهما محمود، وباقي أفراد الأسرة، وهم يرقصون على أغنيته "محمد.. هو فيه زي محمد".يُذكر أن طرح مؤخراً أغنيته مع . ويغيب عن الدراما التليفزيونية للعام الثالث على التوالي، بعد تقديمه مسلسل " " عام 2023.