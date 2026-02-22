الصفحة الرئيسية
إيران تتحدث عن "مؤشرات مشجعة" في المفاوضات مع أمريكا
تفاصيل جديدة في أزمة أسماء جلال مع "رامز ليفل الوحش"
فن وثقافة
2026-02-22 | 11:15
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
118 شوهد
السومرية نيوز
– فني
كشف مصدر من فريق عمل برنامج "رامز ليفل الوحش" عن آخر تطورات أزمة الفنانة
أسماء جلال
مع البرنامج، التي وصلت إلى النزاعات القضائية.
وقال المصدر، في تصريحات صحفية إن "
أسماء جلال
كانت على علم بكواليس
الحلقة
"، مشيرًا إلى أن "العقد الموقع بينها وبين الإنتاج يتضمن الموافقة على مقدمة البرنامج".
وأضاف أن "الفنانة تقاضت مقابل ظهورها ما يقرب من مليون و700 ألف جنيه مصري، ووافقت على كل شروط البرنامج المتفق عليها".
من جانبها، أعلنت أسماء جلال رسميًا عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد زميلها
رامز جلال
، بسبب ما ورد في حلقتها من عبارات وجمل لم تتقبلها.
وأوضح
المكتب القانوني
الممثل للفنانة في بيان رسمي، أن "أسماء جلال شاركت على اعتبار أن البرنامج ترفيهي ويقوم على عنصر المفاجأة المعتاد، ولم يتم إبلاغها مسبقًا بأي محتوى يتضمن التعليق الصوتي الخاص بالمقدمة، الذي أُضيف في مرحلة المونتاج".
وأشار إلى أن "المقدمة تضمنت عبارات وتنمر وإيحاءات جسدية وشخصية تمس الاعتبار والكرامة، ولا تمت لفكرة المقلب بصلة"، مشددا على أن "ما ورد من مقدم البرنامج يخرج عن إطار المزاح المقبول أو النقد الفني، ويدخل في نطاق الإيذاء المعنوي والإساءة الشخصية، لافتًا إلى أن المشاركة في أي عمل ترفيهي لا تعني قبول التعرض للإهانة أو تحويل الشخص لمادة للسخرية".
وأعلنت المحامية
نهاد
أبو القمصان، وكيلة الفنانة، عن بدء اتخاذ الإجراءات القانونية لمراجعة مدى مخالفة ما ورد بالحلقة لأحكام قانون العقوبات والقوانين المنظمة للإعلام.
كما أشار البيان إلى أن أسماء جلال تحتفظ بحقوقها القانونية والأدبية تجاه أي شخص يشارك في نشر أو إعادة نشر محتوى يتضمن إساءة أو تنمرا أو إيحاءات غير مقبولة بحقها.
وأكدت الفنانة، التي ظهرت في الحلقة الأولى من البرنامج، أن صمتها خلال الأيام الماضية جاء احترامًا للشهر الكريم، لكن
الكرامة
الإنسانية تظل خطًا أحمر لا يجوز تجاوزه تحت أي مسمى ترفيهي، وفق ما جاء في البيان.
اسماء
جلال
المكتب القانوني
السومرية نيوز
سومرية نيوز
أسماء جلال
رامز جلال
السومرية
الكرامة
الحلقة
