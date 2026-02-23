الصفحة الرئيسية
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
طلب رسمي لوقف "رامز ليفل الوحش"
فن وثقافة
2026-02-23 | 13:20
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
232 شوهد
السومرية نيوز
– فني
تقدم المخرج المصري الكبير محمد نصر بشكوى رسمية إلى
رئيس المجلس الأعلى
لتنظيم الإعلام
خالد عبد العزيز
، مطالبا بوقف عرض برنامج "رامز ليفل الوحش" الذي يقدمه الفنان
رامز جلال
.
وتصاعد الجدل في مصر بعد
الحلقة
الخامسة اليوم الإثنين من برنامج "رامز ليفل الوحش" التي استضافت نجم
الأهلي
أحمد مصطفى
"زيزو".
واتهم المخرج محمد نصر في شكواه البرنامج بتجاوز حدود الأدب واللياقة العامة، من خلال مشهد "القرد" الذي أُلبس
القميص
الأحمر وربط باللون الأهلاوي، مع قول
رامز جلال
للقرد "طبعا أنت أهلاوي"، في إشارة اعتبرها إساءة مباشرة للنادي الأهلي وجماهيره.
كما تضمنت مقدمة الفنان رامز جلال في حلقة اليوم من برنامجه سخرية وتنمرا من الكابتن طارق يحيى، نجم
الزمالك
الأسبق، عبر إيحاءات متعلقة بالوزن.
وطالب محمد نصر في الشكوى باتخاذ إجراءات رادعة فورية لوقف ما وصفه بـ"الإسفاف" الذي يستهدف رموز الرياضة المصرية مقابل "حفنة دولارات"، مؤكدا أن المحتوى يخالف القيم المجتمعية والآداب العامة.
وشدد على ضرورة تدخل الجهات الرقابية لضبط المحتوى المعروض، حتى لو كان البرنامج يبث من خارج مصر عبر قناة MBC مصر، طالما يستهدف الجمهور المصري ويسيء لرموزه الوطنية والرياضية.
ويعد برنامج "رامز ليفل الوحش" النسخة الجديدة لسلسلة برامج المقالب الرمضانية لرامز جلال، ويعرض يوميا بعد الإفطار على قناة MBC مصر ومنصات أخرى.
ومنذ عرض الحلقة الأولى مع
أسماء جلال
انفجر الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب مقدمات تحتوي تنمرا شخصيا وإيحاءات جسدية مسيئة اعتبرت خارج إطار المزاح، وأدى ذلك إلى إعلان أسماء جلال اتخاذ إجراءات قانونية عبر محاميتها
نهاد
أبو القمصان، مطالبة بحذف الحلقة والاعتذار، معتبرة أن ما أُضيف في المونتاج يمس كرامتها.
كما شهدت حلقة الفنانة
هنا الزاهد
انتقادات مشابهة لتناول علاقات شخصية وخلافات أسرية سابقة، وتصاعد الهجوم مع حلقة زيزو، حيث ربط مشهد القرد بالأهلي، مما أثار غضب جماهير النادي ودفع محمد نصر للشكوى الرسمية.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
تفاصيل جديدة في أزمة أسماء جلال مع "رامز ليفل الوحش"
11:15 | 2026-02-22
"رامز ليفل الوحش".. رامز جلال يطرح البوستر الثاني من برنامجه
05:04 | 2026-02-12
رامز جلال يكشف عن "ضحاياه" في رمضان 2026
08:28 | 2026-02-18
الشرع يوقع اتفاقا لوقف إطلاق النار مع "قسد" واندماجها الكامل في الجيش
10:49 | 2026-01-18
رامز
ليفل
رئيس المجلس الأعلى
خالد عبد العزيز
السومرية نيوز
المجلس الأعلى
رئيس المجلس
سومرية نيوز
عبد العزيز
أسماء جلال
+A
-A
