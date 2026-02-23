طلب رسمي لوقف "رامز ليفل الوحش"

وتصاعد الجدل في مصر بعد الخامسة اليوم الإثنين من برنامج "رامز ليفل الوحش" التي استضافت نجم "زيزو".واتهم المخرج محمد نصر في شكواه البرنامج بتجاوز حدود الأدب واللياقة العامة، من خلال مشهد "القرد" الذي أُلبس الأحمر وربط باللون الأهلاوي، مع قول للقرد "طبعا أنت أهلاوي"، في إشارة اعتبرها إساءة مباشرة للنادي الأهلي وجماهيره.كما تضمنت مقدمة الفنان رامز جلال في حلقة اليوم من برنامجه سخرية وتنمرا من الكابتن طارق يحيى، نجم الأسبق، عبر إيحاءات متعلقة بالوزن.وطالب محمد نصر في الشكوى باتخاذ إجراءات رادعة فورية لوقف ما وصفه بـ"الإسفاف" الذي يستهدف رموز الرياضة المصرية مقابل "حفنة دولارات"، مؤكدا أن المحتوى يخالف القيم المجتمعية والآداب العامة.وشدد على ضرورة تدخل الجهات الرقابية لضبط المحتوى المعروض، حتى لو كان البرنامج يبث من خارج مصر عبر قناة MBC مصر، طالما يستهدف الجمهور المصري ويسيء لرموزه الوطنية والرياضية.ويعد برنامج "رامز ليفل الوحش" النسخة الجديدة لسلسلة برامج المقالب الرمضانية لرامز جلال، ويعرض يوميا بعد الإفطار على قناة MBC مصر ومنصات أخرى.ومنذ عرض الحلقة الأولى مع انفجر الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب مقدمات تحتوي تنمرا شخصيا وإيحاءات جسدية مسيئة اعتبرت خارج إطار المزاح، وأدى ذلك إلى إعلان أسماء جلال اتخاذ إجراءات قانونية عبر محاميتها أبو القمصان، مطالبة بحذف الحلقة والاعتذار، معتبرة أن ما أُضيف في المونتاج يمس كرامتها.كما شهدت حلقة الفنانة انتقادات مشابهة لتناول علاقات شخصية وخلافات أسرية سابقة، وتصاعد الهجوم مع حلقة زيزو، حيث ربط مشهد القرد بالأهلي، مما أثار غضب جماهير النادي ودفع محمد نصر للشكوى الرسمية.