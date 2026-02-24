الموت يفجع الفنانة زينة

ونعت الفنانة زينة شقيقها عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي برسالة مؤثرة قالت فيها: "إنا لله وإنا إليه .. توفي إلى الله أخويا وابني مليش غيره بعد ربنا"، مؤكدةً حزنها الشديد لرحيله.كما أعلن شقيقها حمادة رضا الخبر ذاته عبر منصاته الاجتماعية.وكشف مصدر مقرب من العائلة أن سبب الوفاة كان أزمة قلبية مفاجئة ألمت بالفقيد دون سابق ، ما أدى إلى وفاته على الفور.