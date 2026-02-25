الصفحة الرئيسية
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-557088-639076262543262156.webp
عادل امام حاضر في رمضان 2026
فن وثقافة
2026-02-25 | 09:21
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
465 شوهد
السومرية
نيوز- فني
رغم ابتعاده عن التمثيل، لم يغب الزعيم
عادل إمام
عن موسم دراما رمضان 2026، حيث احتفت الأعمال الفنية بمسيرته عبر لقطات مقتبسة وأقوال سينمائية خالدة، ليصبح حضوره الرمزي عنصراً موحداً يميز أبرز مسلسلات الموسم.
"وننسى
اللي
كان"
وحرص صناع مسلسل "وننسى اللي كان"، على تواجد صورة الفنان
عادل إمام
في إحدى المقاهي التي يتواجد بها "بدر" والذي قام بدوره الفنان
كريم فهمي
، الأمر الذي يبرز مكانة الزعيم في الوجدان الشعبي.
"سوا سوا"
وفي مسلسل "سوا سوا" استعاد الفنان الشاب
أحمد مالك
جملة عادل إمام الشهيرة من فيلم طيور الظلام بقوله: "البلد دي اللي يشوفها من فوق غير اللي يشوفها من تحت".
وجاء الاقتباس مؤثرًا حين ردد مالك: "القاهرة شكلها حلو أوي من فوق"، بعد رحلة معاناة قاسية لتوفير تكاليف العلاج الكيميائي لحبيبته، ليحاكي التجربة ذاتها التي قدمها الزعيم قديمًا.
"صحاب الأرض"
وظهر عادل إمام في مسلسل "صحاب الأرض"، حيث تابع الفنان
إياد نصار
مع أصدقائه في فلسطين مشهدًا من فيلم سلام يا صاحبي الذي جمعه بالراحل
سعيد صالح
، للتأكيد على أن فن الزعيم كان ولا يزال مصدرًا للبهجة في أصعب الأوقات.
"الكينغ"
وحرص الفنان
محمد إمام
على إضافة لمسات والده الفنية في مسلسل " الكينغ"، حيث ارتدى قناعًا يشبه تمامًا ذلك الذي ظهر به عادل إمام في فيلم المشبوه، إلى جانب ظهور محل صغير "دكان" ضمن أحداث المسلسل يحمل اسم فيلم الزعيم الشهير الحريف.
"اتنين غيرنا"
وفي مسلسل "اتنين غيرنا"، تداخلت الرومانسية الحديثة مع كلاسيكيات الزعيم، إلى جانب الأجواء المرحة التي جمعت
دينا الشربيني
بنور
إيهاب
وسحر رامي.
وشهدت
الحلقة
السابعة لحظة اعتراف آسر ياسين بحبه لدينا الشربيني، مستحضرًا مشاعر فيلم المنسي الذي جمع عادل إمام ويسرا، ما أضفى طابعًا كلاسيكيًا وحنينًا للماضي على المشهد.
وبهذه الاقتباسات والمقاطع المرئية أثبت صناع دراما 2026 أن عادل إمام ليس مجرد ممثل، بل هو مدرسة فنية يتعلم منها الجميع، وأيقونة تمنح الأعمال ثقلًا وبريقًا خاصًا.
مقالات ذات صلة
رامز جلال يكشف عن "ضحاياه" في رمضان 2026
08:28 | 2026-02-18
الوقف السني يحدد موعد رؤية هلال رمضان 2026
09:01 | 2026-02-16
السعودية تُحدد موعد تحري هلال رمضان 2026
06:17 | 2026-02-15
موعد بداية شهر رمضان وعيد الفطر 2026
09:21 | 2026-01-19
عادل
امام
السومرية نيوز
دينا الشربيني
سومرية نيوز
إياد نصار
محمد إمام
سعيد صالح
نور إيهاب
عادل امام
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
قرار رسمي يخص البناء في المناطق الزراعية
محليات
26.21%
01:13 | 2026-02-24
قرار رسمي يخص البناء في المناطق الزراعية
01:13 | 2026-02-24
مجلس الوزراء يصدر قرارات جديدة
سياسة
26.1%
11:51 | 2026-02-24
مجلس الوزراء يصدر قرارات جديدة
11:51 | 2026-02-24
ابرزها السوداني وزيدان.. لماذا اقتصرت زيارة باراك الى العراق على لقاء 4 شخصيات فقط؟
سياسة
24.81%
13:46 | 2026-02-23
ابرزها السوداني وزيدان.. لماذا اقتصرت زيارة باراك الى العراق على لقاء 4 شخصيات فقط؟
13:46 | 2026-02-23
تحليق مستمر للدولار.. البورصة المحلية تواصل الاشتعال
اقتصاد
22.88%
08:24 | 2026-02-24
تحليق مستمر للدولار.. البورصة المحلية تواصل الاشتعال
08:24 | 2026-02-24
المزيد
