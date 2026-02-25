عادل امام حاضر في رمضان 2026

"وننسى كان"وحرص صناع مسلسل "وننسى اللي كان"، على تواجد صورة الفنان في إحدى المقاهي التي يتواجد بها "بدر" والذي قام بدوره الفنان ، الأمر الذي يبرز مكانة الزعيم في الوجدان الشعبي."سوا سوا"وفي مسلسل "سوا سوا" استعاد الفنان الشاب جملة عادل إمام الشهيرة من فيلم طيور الظلام بقوله: "البلد دي اللي يشوفها من فوق غير اللي يشوفها من تحت".وجاء الاقتباس مؤثرًا حين ردد مالك: "القاهرة شكلها حلو أوي من فوق"، بعد رحلة معاناة قاسية لتوفير تكاليف العلاج الكيميائي لحبيبته، ليحاكي التجربة ذاتها التي قدمها الزعيم قديمًا."صحاب الأرض"وظهر عادل إمام في مسلسل "صحاب الأرض"، حيث تابع الفنان مع أصدقائه في فلسطين مشهدًا من فيلم سلام يا صاحبي الذي جمعه بالراحل ، للتأكيد على أن فن الزعيم كان ولا يزال مصدرًا للبهجة في أصعب الأوقات."الكينغ"وحرص الفنان على إضافة لمسات والده الفنية في مسلسل " الكينغ"، حيث ارتدى قناعًا يشبه تمامًا ذلك الذي ظهر به عادل إمام في فيلم المشبوه، إلى جانب ظهور محل صغير "دكان" ضمن أحداث المسلسل يحمل اسم فيلم الزعيم الشهير الحريف."اتنين غيرنا"وفي مسلسل "اتنين غيرنا"، تداخلت الرومانسية الحديثة مع كلاسيكيات الزعيم، إلى جانب الأجواء المرحة التي جمعت بنور وسحر رامي.وشهدت السابعة لحظة اعتراف آسر ياسين بحبه لدينا الشربيني، مستحضرًا مشاعر فيلم المنسي الذي جمع عادل إمام ويسرا، ما أضفى طابعًا كلاسيكيًا وحنينًا للماضي على المشهد.وبهذه الاقتباسات والمقاطع المرئية أثبت صناع دراما 2026 أن عادل إمام ليس مجرد ممثل، بل هو مدرسة فنية يتعلم منها الجميع، وأيقونة تمنح الأعمال ثقلًا وبريقًا خاصًا.