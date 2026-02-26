نجم جديد يترك سماء الفن المصري.. المرض يخطف الفنان ياسر صادق

Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
تعليق إيراني جديد يخص المفاوضات مع واشنطن
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

نجم جديد يترك سماء الفن المصري.. المرض يخطف الفنان ياسر صادق

فن وثقافة

2026-02-26 | 08:38
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
نجم جديد يترك سماء الفن المصري.. المرض يخطف الفنان ياسر صادق
301 شوهد

غيب الموت اليوم الخميس الفنان المصري ياسر صادق بعد صراع مرير مع المرض.


فقد تعرض الراحل لانتكاسة صحية خلال الأسابيع الماضية، استدعت دخوله غرفة العناية المركزة للمرة الثانية، حيث كان يتواجد بأحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة تحت الرعاية الطبية.

وكان مصدر مقرب من الفنان الراحل قد كشف سابقا "للعربية.نت" أن الأطباء اكتشفوا إصابة الفنان بورم بدأ ينتشر في عدد من المناطق بالجسم، مما استدعى دخوله العناية المركزة حتى استقرت حالته بعض الشيء، لكنها قد انتكست خلال الأيام الماضية مجدداً حتى لفظ أنفاسه الأخيرة اليوم.

جدير بالذكر أن الفنان ياسر صادق من خريجي كلية التجارة شعبة إدارة الأعمال عام 1985، ترأس فريق التمثيل بالكلية، وحصد خلالها عدة جوائز مهمة، منها مخرج أول بجامعة القاهرة، وممثل أول بالجامعة نفسها، ثم ممثل أول الجامعات المصرية عن دوره في مسرحية "لكع بن لكع". والتحق بعدها بالمعهد العالي للفنون المسرحية قسم
التمثيل والإخراج، وتخرج فيه عام 1994 بتقدير جيد جداً.

بدأت مسيرته الاحترافية عام 1989 من خلال مسرحية "تخاريف"، قبل أن يشارك في عدد من أهم العروض المسرحية مثل: "حوش بديعة"، "يوم أن قتلوا الغناء"، و"سيعلي وتابعه قفه".

كما قدم أعمالاً درامية بارزة منها: "بيت العيلة"، "دهب قشرة"،"جائزة نوفل"، و"الفتوة"، كما شارك الفنان في أعمال سينمائية منها: "الصديقان"، "دانتيلا"، و"بالألوان الطبيعية".

وتولى ياسر صادق عدداً من المناصب الثقافية المهمة، حيث شغل منصب مدير عام المسرح الحديث، ويشغل حالياً منصب وكيل وزارة الثقافة ورئيس المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية.
>> تابع قناة السومرية على منصةX 
 
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv

أحدث الحلقات
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٨ شباط الى ٦ آذار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-02-26
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٨ شباط الى ٦ آذار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-02-26
تاخذ لو تنطي؟
Play
تاخذ لو تنطي؟
جولة شيماء في منطقة الرواد - تاخذ لو تنطي - الحلقة ٩ | رمضان 2026
12:00 | 2026-02-26
Play
جولة شيماء في منطقة الرواد - تاخذ لو تنطي - الحلقة ٩ | رمضان 2026
12:00 | 2026-02-26
الله بالخير
Play
الله بالخير
عمل الخير تجارة مربحة عند الله! - اللّه بالخير - الحلقة ٩ | رمضان 2026
11:30 | 2026-02-26
Play
عمل الخير تجارة مربحة عند الله! - اللّه بالخير - الحلقة ٩ | رمضان 2026
11:30 | 2026-02-26
جولة رمضانية
Play
جولة رمضانية
جولة في حي الكفاح - جولة رمضانية - الحلقة ٩ | رمضان 2026
10:00 | 2026-02-26
Play
جولة في حي الكفاح - جولة رمضانية - الحلقة ٩ | رمضان 2026
10:00 | 2026-02-26
حديث رمضان
Play
حديث رمضان
الفساد الاداري - حديث رمضان - حلقة ٩ | رمضان 2026
09:30 | 2026-02-26
Play
الفساد الاداري - حديث رمضان - حلقة ٩ | رمضان 2026
09:30 | 2026-02-26
رمضان والناس
Play
رمضان والناس
منطقة قنبر علي - رمضان والناس - الحلقة ٨ | رمضان 2026
18:00 | 2026-02-25
Play
منطقة قنبر علي - رمضان والناس - الحلقة ٨ | رمضان 2026
18:00 | 2026-02-25
من الأخير في رمضان
Play
من الأخير في رمضان
الإطار ينشغل بالأمواج وينسى السفينة - من الأخير في رمضان - حلقة ٧ | رمضان 2026
17:00 | 2026-02-25
Play
الإطار ينشغل بالأمواج وينسى السفينة - من الأخير في رمضان - حلقة ٧ | رمضان 2026
17:00 | 2026-02-25
ليلة رمضانية
Play
ليلة رمضانية
الممثلة عواطف السلمان - ليلة رمضانية - الحلقة ٨ | رمضان 2026
15:30 | 2026-02-25
Play
الممثلة عواطف السلمان - ليلة رمضانية - الحلقة ٨ | رمضان 2026
15:30 | 2026-02-25
اوگف داگلك
Play
اوگف داگلك
اوگف داگلك - حلقة ٨ - وحدة واكفتلي بالبلعوم سببتلي خنكة! | رمضان 2026
15:30 | 2026-02-25
Play
اوگف داگلك - حلقة ٨ - وحدة واكفتلي بالبلعوم سببتلي خنكة! | رمضان 2026
15:30 | 2026-02-25
بال 90
Play
بال 90
مدينة الصدر شارع الداخل - بال90 - الحلقة ٨ | رمضان 2026
13:30 | 2026-02-25
Play
مدينة الصدر شارع الداخل - بال90 - الحلقة ٨ | رمضان 2026
13:30 | 2026-02-25
الأكثر مشاهدة
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٨ شباط الى ٦ آذار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-02-26
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٨ شباط الى ٦ آذار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-02-26
تاخذ لو تنطي؟
Play
تاخذ لو تنطي؟
جولة شيماء في منطقة الرواد - تاخذ لو تنطي - الحلقة ٩ | رمضان 2026
12:00 | 2026-02-26
Play
جولة شيماء في منطقة الرواد - تاخذ لو تنطي - الحلقة ٩ | رمضان 2026
12:00 | 2026-02-26
الله بالخير
Play
الله بالخير
عمل الخير تجارة مربحة عند الله! - اللّه بالخير - الحلقة ٩ | رمضان 2026
11:30 | 2026-02-26
Play
عمل الخير تجارة مربحة عند الله! - اللّه بالخير - الحلقة ٩ | رمضان 2026
11:30 | 2026-02-26
جولة رمضانية
Play
جولة رمضانية
جولة في حي الكفاح - جولة رمضانية - الحلقة ٩ | رمضان 2026
10:00 | 2026-02-26
Play
جولة في حي الكفاح - جولة رمضانية - الحلقة ٩ | رمضان 2026
10:00 | 2026-02-26
حديث رمضان
Play
حديث رمضان
الفساد الاداري - حديث رمضان - حلقة ٩ | رمضان 2026
09:30 | 2026-02-26
Play
الفساد الاداري - حديث رمضان - حلقة ٩ | رمضان 2026
09:30 | 2026-02-26
رمضان والناس
Play
رمضان والناس
منطقة قنبر علي - رمضان والناس - الحلقة ٨ | رمضان 2026
18:00 | 2026-02-25
Play
منطقة قنبر علي - رمضان والناس - الحلقة ٨ | رمضان 2026
18:00 | 2026-02-25
من الأخير في رمضان
Play
من الأخير في رمضان
الإطار ينشغل بالأمواج وينسى السفينة - من الأخير في رمضان - حلقة ٧ | رمضان 2026
17:00 | 2026-02-25
Play
الإطار ينشغل بالأمواج وينسى السفينة - من الأخير في رمضان - حلقة ٧ | رمضان 2026
17:00 | 2026-02-25
ليلة رمضانية
Play
ليلة رمضانية
الممثلة عواطف السلمان - ليلة رمضانية - الحلقة ٨ | رمضان 2026
15:30 | 2026-02-25
Play
الممثلة عواطف السلمان - ليلة رمضانية - الحلقة ٨ | رمضان 2026
15:30 | 2026-02-25
اوگف داگلك
Play
اوگف داگلك
اوگف داگلك - حلقة ٨ - وحدة واكفتلي بالبلعوم سببتلي خنكة! | رمضان 2026
15:30 | 2026-02-25
Play
اوگف داگلك - حلقة ٨ - وحدة واكفتلي بالبلعوم سببتلي خنكة! | رمضان 2026
15:30 | 2026-02-25
بال 90
Play
بال 90
مدينة الصدر شارع الداخل - بال90 - الحلقة ٨ | رمضان 2026
13:30 | 2026-02-25
Play
مدينة الصدر شارع الداخل - بال90 - الحلقة ٨ | رمضان 2026
13:30 | 2026-02-25

اخترنا لك
سماح أنور تكشف عن سر يخص سمير صبري.. بسبب رامز جلال
12:18 | 2026-02-26
من يراها لا يعرفها.. ميادة الحناوي تقلب مواقع التواصل بوجهها الجديد
12:11 | 2026-02-26
الموت يفجع الفنانة المصرية مي عمر بوالدها
09:51 | 2026-02-26
الفنانة منى جبر تتصدر الترند بسب نجلها.. عقر كلبه وحبس 24 ساعة
08:25 | 2026-02-26
جدل واسع بسبب اختراع غريب للتحكم بالعقل عبر الشاشات الرقمية
07:15 | 2026-02-26
شاهد اصغر هاتف ذكي في العالم
13:30 | 2026-02-25

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.