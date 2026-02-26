نجم جديد يترك سماء الفن المصري.. المرض يخطف الفنان ياسر صادق

فقد تعرض الراحل لانتكاسة صحية خلال الأسابيع الماضية، استدعت دخوله العناية المركزة للمرة الثانية، حيث كان يتواجد بأحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة تحت الرعاية الطبية.وكان مصدر مقرب من الفنان الراحل قد كشف سابقا "للعربية.نت" أن الأطباء اكتشفوا إصابة الفنان بورم بدأ ينتشر في عدد من المناطق بالجسم، مما استدعى دخوله العناية المركزة حتى استقرت حالته بعض الشيء، لكنها قد انتكست خلال الأيام الماضية مجدداً حتى لفظ أنفاسه الأخيرة اليوم.جدير بالذكر أن الفنان ياسر صادق من خريجي كلية التجارة شعبة عام 1985، ترأس فريق التمثيل بالكلية، وحصد خلالها عدة جوائز مهمة، منها مخرج أول بجامعة القاهرة، وممثل أول بالجامعة نفسها، ثم ممثل أول الجامعات المصرية عن دوره في مسرحية "لكع بن لكع". والتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية قسمالتمثيل والإخراج، وتخرج فيه عام 1994 بتقدير جيد جداً.بدأت مسيرته الاحترافية عام 1989 من خلال مسرحية "تخاريف"، قبل أن يشارك في عدد من أهم العروض المسرحية مثل: "حوش بديعة"، "يوم أن قتلوا الغناء"، و"سيعلي وتابعه قفه".كما قدم أعمالاً درامية بارزة منها: "بيت العيلة"، "دهب قشرة"،" "، و"الفتوة"، كما شارك الفنان في أعمال سينمائية منها: "الصديقان"، "دانتيلا"، و"بالألوان الطبيعية".وتولى ياسر صادق عدداً من المناصب الثقافية المهمة، حيث شغل منصب مدير عام المسرح الحديث، ويشغل حالياً منصب وكيل ورئيس المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية.