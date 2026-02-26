الصفحة الرئيسية
تعليق إيراني جديد يخص المفاوضات مع واشنطن
الموت يفجع الفنانة المصرية مي عمر بوالدها
فن وثقافة
2026-02-26 | 09:51
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
358 شوهد
توفي يوم امس والد الفنانة
مي عمر
، زوجة المخرج
محمد سامي
.
أعلن المخرج
محمد سامي
، عن وفاة والد زوجته
مي عمر
عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي “
فيس بوك
".
وكتب محمد سامي: ”إنا لله وإنا إليه
راجعون
، والد زوجتى (عمر بدر ابو هانى) في ذمة الله، نسألكم الفاتحة والدعاء، وأش
هد الله أنه كان رجل محترم مهذب
طيب القلب
، لم أرى منه إلا الخير والحب، صلاة الجنازة بمسجد الشرطة بالشيخ زايد اليوم بعد صلاة العصر".
يذكر أن الفنانة مي عمر تشارك في السباق الرمضاني 2026 بمسلسل الست موناليزا.
أحدث الحلقات
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٨ شباط الى ٦ آذار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-02-26
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٨ شباط الى ٦ آذار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-02-26
تاخذ لو تنطي؟
جولة شيماء في منطقة الرواد - تاخذ لو تنطي - الحلقة ٩ | رمضان 2026
12:00 | 2026-02-26
تاخذ لو تنطي؟
جولة شيماء في منطقة الرواد - تاخذ لو تنطي - الحلقة ٩ | رمضان 2026
12:00 | 2026-02-26
الله بالخير
عمل الخير تجارة مربحة عند الله! - اللّه بالخير - الحلقة ٩ | رمضان 2026
11:30 | 2026-02-26
الله بالخير
عمل الخير تجارة مربحة عند الله! - اللّه بالخير - الحلقة ٩ | رمضان 2026
11:30 | 2026-02-26
جولة رمضانية
جولة في حي الكفاح - جولة رمضانية - الحلقة ٩ | رمضان 2026
10:00 | 2026-02-26
جولة رمضانية
جولة في حي الكفاح - جولة رمضانية - الحلقة ٩ | رمضان 2026
10:00 | 2026-02-26
حديث رمضان
الفساد الاداري - حديث رمضان - حلقة ٩ | رمضان 2026
09:30 | 2026-02-26
حديث رمضان
الفساد الاداري - حديث رمضان - حلقة ٩ | رمضان 2026
09:30 | 2026-02-26
رمضان والناس
منطقة قنبر علي - رمضان والناس - الحلقة ٨ | رمضان 2026
18:00 | 2026-02-25
رمضان والناس
منطقة قنبر علي - رمضان والناس - الحلقة ٨ | رمضان 2026
18:00 | 2026-02-25
من الأخير في رمضان
الإطار ينشغل بالأمواج وينسى السفينة - من الأخير في رمضان - حلقة ٧ | رمضان 2026
17:00 | 2026-02-25
من الأخير في رمضان
الإطار ينشغل بالأمواج وينسى السفينة - من الأخير في رمضان - حلقة ٧ | رمضان 2026
17:00 | 2026-02-25
ليلة رمضانية
الممثلة عواطف السلمان - ليلة رمضانية - الحلقة ٨ | رمضان 2026
15:30 | 2026-02-25
ليلة رمضانية
الممثلة عواطف السلمان - ليلة رمضانية - الحلقة ٨ | رمضان 2026
15:30 | 2026-02-25
اوگف داگلك
اوگف داگلك - حلقة ٨ - وحدة واكفتلي بالبلعوم سببتلي خنكة! | رمضان 2026
15:30 | 2026-02-25
اوگف داگلك
اوگف داگلك - حلقة ٨ - وحدة واكفتلي بالبلعوم سببتلي خنكة! | رمضان 2026
15:30 | 2026-02-25
بال 90
مدينة الصدر شارع الداخل - بال90 - الحلقة ٨ | رمضان 2026
13:30 | 2026-02-25
بال 90
مدينة الصدر شارع الداخل - بال90 - الحلقة ٨ | رمضان 2026
13:30 | 2026-02-25
