الموت يفجع الفنانة المصرية مي عمر بوالدها

أعلن المخرج ، عن وفاة والد زوجته عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي “ ".وكتب محمد سامي: ”إنا لله وإنا إليه ، والد زوجتى (عمر بدر ابو هانى) في ذمة الله، نسألكم الفاتحة والدعاء، وأشهد الله أنه كان رجل محترم مهذب ، لم أرى منه إلا الخير والحب، صلاة الجنازة بمسجد الشرطة بالشيخ زايد اليوم بعد صلاة العصر".يذكر أن الفنانة مي عمر تشارك في السباق الرمضاني 2026 بمسلسل الست موناليزا.