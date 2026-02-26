الصفحة الرئيسية
LIVE
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
من يراها لا يعرفها.. ميادة الحناوي تقلب مواقع التواصل بوجهها الجديد
فن وثقافة
2026-02-26 | 12:11
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
502 شوهد
أثارت الفنانة السورية،
ميادة الحناوي
، حالة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد تداول صور لها بدت فيها أكثر شباباً من عمرها الحقيقي البالغ 66 عاما.
وأطلت الحناوي - التي تصدرت "الترند" بعد تداول الصور بشكل واسع - بوجه مشدود وبشرة صافية وشفاه ممتلئة، مع إبراز واضح لمنطقة
الذقن
والفك، ما أثار إعجاب المتابعين ودهشتهم في الوقت نفسه.
بالمقابل، أشاد محبو صاحبة "مهما يحاولوا يطفوا الشمس" بجمالها، فيما اعتبر آخرون أنها صور معدلة بالذكاء الاصطناعي AI، إلا أن آخرين رجحوا أن الحناوي لجأت إلى عملية تجميل جديدة، بينما رأى آخرون أن "الفلاتر" و"الفوتوشوب" هو سبب الإطلالة الشبابية للفنانة السورية.
وهذه ليست المرة الأولى التي تظهر فيها ميادة بمظهر شبابي، ففي يناير الماضي تألقت في إحدى المناسبات برفقة الإعلامية
بوسي شلبي
، وأطلت برشاقة لافتة بعد فقدان وزن ملحوظ.
وكانت ميادة قد حسمت الجدل حول ملامحها في تصريحات سابقة، مؤكدة: "
أنا اليوم
جميلة، وقبل عشرين عاماً كنت جميلة أيضاً.. لم أتغير كثيراً، ربما فقدت بعض الوزن، لكن الوجه هو ن
فسه".
كما شددت على أن من حق المرأة أن تعتني برشاقتها وجمالها بالطريقة التي تجعلها تشعر بالرضا والراحة النفسية.
يذكر أن آخر ظهور فني لميادة كان يوم 14 فبراير في حفل ضخم بمدينة
الدار البيضاء
بالمغرب، بمناسبة
عيد الحب
.
