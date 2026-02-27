وفاة الراقصة كيتي فوتساكي بعد عقود من اختفائها الغامض.. عفريتة اسماعيل ياسين

ولدت كيتي في مدينة عام 1927 لأسرة يونانية، وعاشت طفولتها بين شوارعها وأسواقها الشعبية، ومن استمدت خفة الظل وروح الدعابة، وتعلمت فنون الرقص الشرقي وأصبحت بارعة فيه.شاركت كيتي في نحو 60 فيلما خلال أقل من عقدين، لتصبح واحدة من أشهر الراقصات على الشاشة، وكان من أبرز أدوارها مشاركتها أمام الفنان في فيلم "عفريتة ياسين"، وتركت بصمة واضحة لدى الجمهور.وكان آخر ظهور سينمائي لها في فيلم "العقل والمال" عام 1965، إلى جانب إسماعيل ياسين وحسن فايق وتوفيق الدقن ومديحة كامل.وبعد تألقها، انسحبت فجأة من الساحة الفنية ما فتح الباب أمام شائعات كثيرة حول وفاتها في ثمانينيات الماضي.وبرحيلها الحقيقي اليوم، يُغلق فصل طويل من الحكاية التي جمعت بين الفن المصري والروح .