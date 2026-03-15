وفاة مذيع الجزيرة

ويُعد ريان من جيل التأسيس في قناة "الجزيرة"، إذ كان أول من ظهر على شاشتها عند انطلاقها عام 1996، وارتبط صوته وحضوره على مدى عقود بتغطية أبرز الأحداث العالمية والإقليمية.ونعى عدد من الإعلاميين والنشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي ريان، بينهم مذيعون في قناة "الجزيرة".وتوفي ريان بشكل هادئ ومفاجئ، إذ تشير المعلومات المتداولة إلى أنه نام ولم يستيقظ، ما يرجح وفاته بصورة طبيعية أثناء النوم.وأثار خبر وفاته صدمة في الوسط الإعلامي وبين متابعيه، فيما تصدر اسم جمال ريان قوائم الأكثر تداولاً في عدد من ، مع تواصل رسائل النعي من إعلاميين ومثقفين.وولد جمال ريان بمدينة في فلسطين يوم 23 آب 1953، ويحمل الجنسية الأردنية.وبدأ الراحل مسيرته الإعلامية مذيعا للأخبار والبرامج السياسية في الإذاعة والتلفزيون عام 1974، وتنقل بين محطات إعلامية عربية ودولية، منها الكورية الجنوبية، وتلفزيون الإمارات، وهيئة الاذاعة البريطانية.