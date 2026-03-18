بالصورة.. احدث ظهور للفنانة نجاة الصغيرة

وتابعت الفنانة الكبيرة: "بمناسبة العيد.. كل سنة وأنتم طيبين وفي أحسن حال، يارب أيامكم كلها تكون هادية ومليانة خير وسعادة.. عيد سعيد عليكم.. وتحيا مصر".إلى ذلك، انهالت التعليقات على الفيديو أيضا حيث عبر كثيرون عن فرحتهم بحضورها اللافت والنادر، فيما اعتبر آخرون أن ظهورها بمثابة "هدية العيد الغالية"."قيثارة الغناء العربي"يذكر أن الفنانة المصرية كانت ظهرت مؤخرا في دار الأوبرا بمدينة الفنون والثقافة ومقر شهر من العام الماضي.وأثارت الزيارة، التي تُعد نادرة بعد غياب طويل عن الأضواء، إعجاب الجمهور الذي أشاد بظهور النجمة بإطلالة أنيقة وصحة جيدة، وأيقظت الحنين إلى "قيثارة الغناء العربي".وجاء هذا الظهور بعد فترة طويلة من الابتعاد عن الأضواء، حيث كان آخر ظهور علني للفنانة نجاة الصغيرة بمناسبة تكريمها في حفل Joy Awards في في أواخر يناير (كانون الثاني) 2024 والذي كان بمثابة الحدث الكبير.وتُعد نجاة الصغيرة، المولودة عام 1938، من أبرز رموز الموسيقى العربية في الخمسينيات والستينيات من الماضي، حيث غنت لأهم الملحنين العرب، منهم وزكريا أحمد، وقدمت أغاني عدة أشهرها "عيون القلب" و"أنا بعشق البحر" و"لا تكذبي".كما تركت بصمة في عالم السينما من خلال أفلام بارزة مثل "الشموع السوداء" و"سبعة أيام في الجنة".