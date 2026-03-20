بعد انتهاء مسلسل حمدية.. جواد الشكرجي يعلق مرة اخرى: عليكم بالاعتذار

وقال الشكرجي في تصريح تابعته ، "وصلنا الى ختام مسلسل حمدية الذي اثار ضجة كبيرة ليس لاجل شيء بل لايقافه، حيث كانت هناك حملة شرسة على المسلسل قبل شهر رمضان بأسبوع من شخصيات لم يشاهدوا او يعرفوا او يقرأوا المسلسل".واضاف "لا اعلم من اين جاءت هذه التهويلات والتأويلات من قبل الكثير في الصحافة والسوشال ميديا التي ملئت الدنيا ضجيجا لمسلسل لم يعرض بعد ولم يره احد بعد"،وتابع "اذكر بقول الامام (عليه السلام) حين قال "ان ما بين الحق والباطل الا أربع اصابع) بمنعى الاذن والعين فما تراه عيناك هو الحق وما تسمعه اذناك فاكثره باطل"، لافتا اﻟﻰ ان "كل من تحدث عن هذا المسلسل قبل باطلا".وذكر ان "على المنتقدين للمسلسل الاعتذار ان كانت لديهم الشجاعة بذلك".