حقيقة صورة نجاة الصغيرة الاخيرة

وجاء رد في اتصال هاتفي مع الكاتب أحمد المسلماني، رئيس ، فقد نقل برنامج "صباح الخير يا " على التلفزيون المصري تفاصيل المكالمة، مؤكدة أن الصورة المتداولة مزيفة ولا تمت لها بصلة.وأوضحت الفنانة أن الصورة جرى صنعها باستخدام تقنيات ، معربة عن أسفها لانتشارها الواسع، وشددت على ضرورة تحري الدقة قبل تداول مثل هذه المواد، خاصة عبر مقارنة الصورة المتداولة بصورها الحقيقية.وأضافت أنها تشعر بالانزعاج من نشر معلومات مغلوطة عنها لا تستند إلى حقائق، معتبرة أن الهدف من ذلك هو تحقيق الانتشار السريع وجذب المشاهدات، دون مراعاة لتاريخها الفني الطويل.وكان أحدث ظهور للفنانة في تشرين الثاني 2025، خلال زيارتها ومقر للإعلام، فقد لاقت استقبالًا رسميًا من عدد من المسؤولين، من بينهم أحمد المسلماني.وكانت الصورة المزيفة قد أثارت جدلًا واسعًا بين رواد مواقع التواصل، وأعادت اسم نجاة الصغيرة إلى الواجهة، بعد سنوات من الغياب عن الظهور الإعلامي.