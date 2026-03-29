وفاة احد ابطال مسلسل "ابو المفهومية"

ونعت نقابة الفنانين في فرع دمشق بمنشور عبر صفحتها على منصة " "، الفنان الراحل الذي وافته ، لافتةً إلى أنه سيتم تحديد موعد تشييعه ودفنه لاحقاً.وشارك فنانون ومدونون كثُر بنعي الفنان الراحل الذي ترك بصمة في الأدوار المتنوعة في المسرح والتلفزيون والإذاعة التي قدمها خلال مسيرته الممتدة لعقود.وينتمي الفنان عدنان قنوع لعائلة فنية معروفة في سوريا يعمل كثير من أعضائها في مجال التمثيل والإخراج والتصوير، في التلفزيون والإذاعة والمسرح، وهو والد المصوّر الشاب بلال قنوع.وعدنان قنوع من مواليد العاصمة السورية دمشق، ومن مؤسسي دبابيس التي أسسها الإخوة قنوع ومنهم المخرج الراحل قنوع.وشارك الفنان عدنان قنوع بأدوار مختلفة بعدة أعمال، ومنها المسلسل السوري "أبو المفهومية" وهو مسلسل كوميدي اجتماعي عُرض قبل نحو 23 عاماً، وهو من الأعمال التي حظيت بمتابعة لافتة، وشارك فيه نجوم بارزون، ومنهم حسام تحسين بك والراحل ووفاء موصللي.ومن أعماله أيضاً، المسلسل الاجتماعي "الزاحفون" الذي عُرض مطلع تسعينيات الماضي، ومسلسل "الوصية" الذي عُرض قبل قرابة ربع قرن وتناول قضايا اجتماعية معاصرة ومنها مشاكل الشباب وخلافات الإخوة وتأثير المشاكل الزوجية على حياة الأبناء.كما شارك الراحل بالمسلسل الشهير " " الذي عُرض في تسعينيات القرن الماضي، ومسلسل "الدنيا مضحك مبكي" وهو حلقات منفصلة تتناول قضايا اجتماعية بقالب كوميدي.ورغم الأدوار الثانوية التي جسّدها الفنان الراحل في معظم أعماله التلفزيونية، استطاع أن يصنع لنفسه بصمة في الساحة الفنية السورية التي تضم أسماءً لامعة حققت شهرة محلية وعربية.