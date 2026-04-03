ما حقيقة زواج أسماء جلال وأحمد فهمي؟

وجاءت الصورة مصحوبة بتعليق «مبروك عليا» عبر خاصية «ستوري» على حساب ، ما دفع البعض للاعتقاد بوجود زواج فعلي، بينما رجح آخرون أنها مجرد مزحة أو جزء من «كذبة أبريل».وكشفت مصادر فنية أن الصورة ليست من الحياة الشخصية للثنائي، بل من كواليس فيلمهما الجديد «الفيل على الدرفيل»، حيث تجسد مشهد عقد قران بين الشخصيتين ضمن أحداث العمل.ويُعد الفيلم أول تعاون سينمائي يجمع بين وأسماء جلال، وبدأ تصويره منتصف مارس الماضي داخل أحد استوديوهات القاهرة، بعد فترة تحضيرات مكثفة، وهو من تأليف شريف الليثي، وإخراج كريم سعد، وإنتاج «سينرجي فيلمز».وتسببت الصورة، التي نشرها في البداية المنتج الفني مصطفى الفازولي، في موجة تفاعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تكهنات متعددة، قبل أن يتضح أنها مجرد لقطة تمثيلية لا تعكس أي ارتباط حقيقي بين النجمين.