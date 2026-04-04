نقل دم خاطئ.. مفاجأة صادمة حول سبب وفاة عبد الحليم حافظ

وأوضح نجل شقيق ، خلال تصريحات تلفزيونية، أن "هذا التوضيح يأتي لتصحيح العديد من الروايات الخاطئة حول وفاة الفنان الكبير"، مشيرا إلى أن " رحل عن عالمنا في ظروف طبية معقدة، وكانت العناية الطبية المتاحة آنذاك محدودة مقارنة بالمعايير الحديثة".وأضاف أن "الأسرة كانت قد اتخذت قرارا استثنائيا بفتح مقبرة عام 2007، في واقعة أثارت دهشة الكثيرين آنذاك".وأوضح نجل شقيق حليم أن "خطوة فتح المقبرة تمت بعد الحصول على موافقة دار الإفتاء المصرية، وذلك بسبب مشكلة تسرب المياه الجوفية إلى داخل القبر، بالتزامن مع إحياء الذكرى الثلاثين لرحيل الفنان الكبير".وأشار نجل شقيق عبد الحليم إلى أن "الأسرة فوجئت عند فتح المقبرة بوجود الجثمان في حالة جيدة نسبيا، إذ حافظ على الكثير من ملامحه، وهو ما أثار دهشة الحاضرين ووسائل الإعلام، خاصة أن الأمر جاء بعد مرور سنوات طويلة على وفاة العندليب الأسمر".وأضاف أن "هذه الواقعة كانت تجربة مؤثرة للأسرة، إذ وفرت لهم فرصة للتأكد من حالة المقبرة والجثمان، وأيضا لتكريم الفنان الكبير بطريقة تليق بمكانته الفنية".