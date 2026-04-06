صورة لبطلة مسلسل "جميل وهناء" تثير الجدل

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
عشق الأحفاد
من
08:30 AM
الى
09:30 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2026
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-560782-639110602252975305.jpeg
صورة لبطلة مسلسل "جميل وهناء" تثير الجدل
فن وثقافة
2026-04-06 | 04:14
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
875 شوهد
السومرية نيوز
– فني
ضجت منصات التواصل الاجتماعي مؤخراً بصورة منسوبة للنجمة السورية
المعتزلة
نورمان
أسعد
برفقة ابنتها جودي
أيمن زيدان
، وسط احتفاء واسع بجمالهما الذي خطف الأنظار.
ورغم التفاعل الكبير مع ظهور الفنانة، إلا أن مدققين وخبراء في المحتوى الرقمي بدأوا يطرحون تساؤلات جدية حول
أصالة
الصورة.
ملامح "مثالية" تثير الريبة
وتكمن الشكوك في طبيعة "الفلترة" المبالغ بها، حيث تظهر الصورة بملامح شديدة النعومة تفتقر إلى المسام الطبيعية أو الخطوط التعبيرية البشرية، وهو ما يميز الصور المولدة عبر برامج
الذكاء الاصطناعي
(AI) أو تلك التي خضعت لعمليات "
ترميم
رقمي" تسببت في طمس الملامح الأصلية وتعويضها بملامح اصطناعية.
وبعد تحميل الصورة على أحد برامج كشف الصور المعدلة بالذكاء الاصطناعي، تبين أن هناك:
تناظر المفرط
وتظهر تقاسيم الوجه بتناظر غير طبيعي، وغالباً ما تعتمد خوارزميات الذكاء الاصطناعي هذا الأسلوب لخلق وجوه "مثالية".
الإضاءة والظلال
تفتقر الصورة إلى عمق الظل والضوء الطبيعي، خاصة في مناطق التقاء الشعر بالوجه، ما يعطي انطباعاً بأنها "لوحة رقمية" أكثر من كونها لقطة فوتوغرافية.
وفي المقابل، قال معلقون على مواقع التواصل الاجتماعي، إن هذه الصورة تأتي في وقت تبتعد فيه نورمان
أسعد
كلياً عن الأضواء منذ سنوات، مما يجعل ظهورها بهذه الإطلالة "المثالية" فجأة أمراً يدعو للشك، مرجحاً فرضية دمج صور قديمة بتقنيات حديثة لتبدو وكأنها "حديثة".
وبين الحنين لبطلة مسلسل "
جميل وهناء
" والرغبة في رؤيتها بعد سنوات من اعتزال الفن، يبقى السؤال معلقاً: هل هذه الإطلالة حقيقية أم أنها خداع بصري تقني أعاد صياغة ملامح الفنانة الشهيرة؟
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
أحدث الحلقات
ناس وناس
منطقة السنك التجارية بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ٩ | الموسم 9
04:00 | 2026-04-06
ناس وناس
منطقة السنك التجارية بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ٩ | الموسم 9
04:00 | 2026-04-06
من الأخير
الإطار يكدّس بيانات الاستنكار.. وترامب يلوّح بشطب المحطات - من الأخير م٣ - حلقة ٥ | الموسم 3
13:30 | 2026-04-05
من الأخير
الإطار يكدّس بيانات الاستنكار.. وترامب يلوّح بشطب المحطات - من الأخير م٣ - حلقة ٥ | الموسم 3
13:30 | 2026-04-05
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 05-04-2026 | 2026
12:45 | 2026-04-05
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 05-04-2026 | 2026
12:45 | 2026-04-05
نشرة أخبار السومرية
٥ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-04-05
نشرة أخبار السومرية
٥ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-04-05
عشرين
الصدريون يتظاهرون بالأعلام العراقية كلا امريكا .. كلا إسـ.رائيل - عشرين م٥ - الحلقة ٨ | الموسم 5
15:00 | 2026-04-04
عشرين
الصدريون يتظاهرون بالأعلام العراقية كلا امريكا .. كلا إسـ.رائيل - عشرين م٥ - الحلقة ٨ | الموسم 5
15:00 | 2026-04-04
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٤ الى ١٠ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-04-02
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٤ الى ١٠ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-04-02
صباحكم أحلى مع سلمى
فوز المنتخب العراقي 1-4-2026 | 2026
02:30 | 2026-04-01
صباحكم أحلى مع سلمى
فوز المنتخب العراقي 1-4-2026 | 2026
02:30 | 2026-04-01
طل الصباح
فوز المنتخب العراقي 1-4-2026 | 2026
00:30 | 2026-04-01
طل الصباح
فوز المنتخب العراقي 1-4-2026 | 2026
00:30 | 2026-04-01
منتدى سومر
اعرف واطلب 30--2026 | 2026
13:00 | 2026-03-30
منتدى سومر
اعرف واطلب 30--2026 | 2026
13:00 | 2026-03-30
استديو Noon
لمن مشتاق؟ 29-3-2026 | 2026
07:00 | 2026-03-29
استديو Noon
لمن مشتاق؟ 29-3-2026 | 2026
07:00 | 2026-03-29
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
منطقة السنك التجارية بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ٩ | الموسم 9
04:00 | 2026-04-06
ناس وناس
منطقة السنك التجارية بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ٩ | الموسم 9
04:00 | 2026-04-06
من الأخير
الإطار يكدّس بيانات الاستنكار.. وترامب يلوّح بشطب المحطات - من الأخير م٣ - حلقة ٥ | الموسم 3
13:30 | 2026-04-05
من الأخير
الإطار يكدّس بيانات الاستنكار.. وترامب يلوّح بشطب المحطات - من الأخير م٣ - حلقة ٥ | الموسم 3
13:30 | 2026-04-05
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 05-04-2026 | 2026
12:45 | 2026-04-05
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 05-04-2026 | 2026
12:45 | 2026-04-05
نشرة أخبار السومرية
٥ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-04-05
نشرة أخبار السومرية
٥ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-04-05
عشرين
الصدريون يتظاهرون بالأعلام العراقية كلا امريكا .. كلا إسـ.رائيل - عشرين م٥ - الحلقة ٨ | الموسم 5
15:00 | 2026-04-04
عشرين
الصدريون يتظاهرون بالأعلام العراقية كلا امريكا .. كلا إسـ.رائيل - عشرين م٥ - الحلقة ٨ | الموسم 5
15:00 | 2026-04-04
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٤ الى ١٠ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-04-02
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٤ الى ١٠ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-04-02
صباحكم أحلى مع سلمى
فوز المنتخب العراقي 1-4-2026 | 2026
02:30 | 2026-04-01
صباحكم أحلى مع سلمى
فوز المنتخب العراقي 1-4-2026 | 2026
02:30 | 2026-04-01
طل الصباح
فوز المنتخب العراقي 1-4-2026 | 2026
00:30 | 2026-04-01
طل الصباح
فوز المنتخب العراقي 1-4-2026 | 2026
00:30 | 2026-04-01
منتدى سومر
اعرف واطلب 30--2026 | 2026
13:00 | 2026-03-30
منتدى سومر
اعرف واطلب 30--2026 | 2026
13:00 | 2026-03-30
استديو Noon
لمن مشتاق؟ 29-3-2026 | 2026
07:00 | 2026-03-29
استديو Noon
لمن مشتاق؟ 29-3-2026 | 2026
07:00 | 2026-03-29
اخترنا لك
مواجهات حاسمة للميزان والعقرب.. والقدر يبتسم للحوت والقوس!
04:40 | 2026-04-06
فنان مصري يتعثر في سداد 11 مليار جنيه للبنوك
14:06 | 2026-04-05
ثغرة خطيرة في غوغل كروم
13:28 | 2026-04-05
تحذير من أدوية شائعة لضغط الدم
10:43 | 2026-04-05
كمين محكم يطيح بمخرب زجاج سيارات المواطنين في بغداد
10:08 | 2026-04-05
نصائح الخبراء: اجعل القهوة والمكملات صديقين بعيدين عن بعضهما
03:25 | 2026-04-05
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.