صورة لبطلة مسلسل "جميل وهناء" تثير الجدل

ورغم التفاعل الكبير مع ظهور الفنانة، إلا أن مدققين وخبراء في المحتوى الرقمي بدأوا يطرحون تساؤلات جدية حول الصورة.ملامح "مثالية" تثير الريبةوتكمن الشكوك في طبيعة "الفلترة" المبالغ بها، حيث تظهر الصورة بملامح شديدة النعومة تفتقر إلى المسام الطبيعية أو الخطوط التعبيرية البشرية، وهو ما يميز الصور المولدة عبر برامج (AI) أو تلك التي خضعت لعمليات " رقمي" تسببت في طمس الملامح الأصلية وتعويضها بملامح اصطناعية.وبعد تحميل الصورة على أحد برامج كشف الصور المعدلة بالذكاء الاصطناعي، تبين أن هناك:تناظر المفرطوتظهر تقاسيم الوجه بتناظر غير طبيعي، وغالباً ما تعتمد خوارزميات الذكاء الاصطناعي هذا الأسلوب لخلق وجوه "مثالية".الإضاءة والظلالتفتقر الصورة إلى عمق الظل والضوء الطبيعي، خاصة في مناطق التقاء الشعر بالوجه، ما يعطي انطباعاً بأنها "لوحة رقمية" أكثر من كونها لقطة فوتوغرافية.وفي المقابل، قال معلقون على مواقع التواصل الاجتماعي، إن هذه الصورة تأتي في وقت تبتعد فيه نورمان كلياً عن الأضواء منذ سنوات، مما يجعل ظهورها بهذه الإطلالة "المثالية" فجأة أمراً يدعو للشك، مرجحاً فرضية دمج صور قديمة بتقنيات حديثة لتبدو وكأنها "حديثة".وبين الحنين لبطلة مسلسل " " والرغبة في رؤيتها بعد سنوات من اعتزال الفن، يبقى السؤال معلقاً: هل هذه الإطلالة حقيقية أم أنها خداع بصري تقني أعاد صياغة ملامح الفنانة الشهيرة؟