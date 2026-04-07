احلام الشامسي تدعو على ايران والحرس الثوري ومن والاهم بالزوال

وكرست تغريداتها لكتابة الأدعية والدعوات الدينية، مناشدة حماية الدول الخليجية من القصف الإيراني.ونشرت احلام تغريدة مؤخرًا، ‏"اللهم عليك بإيران والحرس الثوري ومن والاهم وأيدهم، اللهم شتّت شملهم، وفرق جمعهم، واجعل تدبيرهم تدميرًا عليهم، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، واكفنا شرهم بما شئت وكيف شئت، إنك على كل شيء قدير".كانت أحلام تارة تنشر صوراً من العواصم الخليجية، مظهرة مدى الأمان فيها، وتارة أخرى تطلب الدعاء للعناصر الأمنية الخليجية التي تعمل على صد الصواريخ، في محاولة لتلميع صورة . في الوقت نفسه، كانت احلام تعيد نشر تغريدات متابعين خليجيين من والكويت والبحرين والإمارات، داعية إلى اللحمة الخليجية ضد ، متناسية الأزمات السياسية التي كانت تعصف بين الدول الخليجية قبل الحرب الإيرانية–الأميركية.في هذا السياق، لم تقتصر تغريدات أحلام على إعادة نشر الدعوات لحفظ الدول الخليجية، بل توجهت مباشرة ضد إيران والحرس الثوري، قائلة «اللهم عليك بإيران والحرس الثوري ومن والاهم وأيدهم، اللهم شتّت شملهم، وفرق جمعهم، واجعل تدبيرهم تدميراً عليهم، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، واكفنا شرهم بما شئت وكيف شئت، إنك على كل شيء قدير.