هاندا إرتشيل والمخدرات… تقرير الطب الشرعي يحسم الجدل

فقد أثبتت التقارير خلو عينات "الدم والشعر" من أي مواد مخدرة أو ممنوعة.وأعلن المختبر الجنائي أن التحاليل الدقيقة التي لهاندا جاءت سلبية بالكامل.وكانت النجمة التركية قد قطعت إقامتها في العاصمة البريطانية فور استدعائها للتحقيق، ومثلت أمام مدعي العام في منطقة "تشاغليان" بإسطنبول للإدلاء بإفادتها بكل شفافية.وشددت خلال التحقيقات معها على حرصها الشديد على مسيرتها الفنية الممتدة منذ 13 عاماً، مشددة على انها بعيدة كل البعد عن الأوساط والممارسات التي تروج لها الحملة الأمنية الحالية.