وفاة الفنان مايكل باتريك عن عمر 35 عاما

‎وقالت زوجته، ناعومي شيهان، عبر حسابها على منصة «إنستغرام»، إن باتريك فارق الحياة مساء يوم الثلاثاء في دار رعاية بأيرلندا الشمالية، مؤكدةً أن وفاته جاءت بعد معاناةطويلة مع المرض.‎وترك الراحل بصمة في عالم الفن، حيث شارك في عدد من الأعمال البارزة، من بينها مسلسل ، إلى جانب مسلسلي «الأضواء الزرقاء» و«هذه المدينة»، محققًا حضورًا فنيًا مؤثرًا على مدار سنوات عمله.‎وكان مرض التصلب الضموري قد أثر بشكل تدريجي على قدرته على الحركة وأدى إلى ضعف في عضلاته، لكنه استمر في ممارسة مهنته التمثيلية قدر الإمكان، تاركًا إرثًا فنيًا يحفظه الجمهور.