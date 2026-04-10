77% من نجوم تركيا يتعاطون المخدرات!

وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام تركية أنه تم اعتقال مشاهير أتراك، بينهم موسيقيون ومغنون وممثلون معروفون في مسلسلات ، في قضايا تتعلق بالمخدرات.ونقلت وكالة أنباء (IHA) عن دونماز قوله: "تم اعتقال 255 شخصا في المجمل ضمن إطار التحقيق فيما يسمى بقضية المشاهير والمخدرات، خضع 219 منهم لاختبارات كجزء من الفحص الطبي الشرعي، وكانت نتائج الاختبارات إيجابية لدى 169 شخصا".وتوعد بإجراء اعتقالات جديدة في حال ورود معلومات عن مشاهير أو رجال أعمال متورطين في تعاطي أو الاتجار بالمخدرات. وذكر أن الشرطة اعتقلت حوالي 400 من مروجي المخدرات خلال الشهرين الماضيين.وتواصل الشرطة التركية شن حملاتها لمكافحة المخدرات منذ أكتوبر 2025. وعلى مدار التحقيق، تم اعتقال ممثلين ومؤثرين مشهورين في فترات مختلفة. وفي وقت سابق، وبعد الاعتقال والاعتراف بتعاطي المخدرات، فقد الممثل حاجي (من مسلسل "أطفال الجنة") والممثل دوغوكان غونغور (من مسلسل "شراب التوت البري") أدوارهما الرئيسية في المسلسلات.