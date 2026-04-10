نجوم مصر يوجهون رسالة للشعب اللبناني

وأطلق الفنان شرارة التضامن عبر منصة "X"، متضرعاً بالدعاء للبنان ولكل الأوطان العربية، وكتب تامر حسني: اللهم احفظ وجميع أوطاننا العربية يا رب اللهم آمين.ومن جانبه، استعاد الفنان ذكرياته في لبنان بنشر صورة له من هناك، معلقاً بكلمات مؤثرة: "لبنان.. اللهم احفظ شعبها وأرضها"، في إشارة واضحة إلى المكانة الخاصة التي يحتلها هذا البلد لدى المصريين.كما أعربت الفنانة عن حجم المأساة قائلة: "الكلام خلص من كتر نزف القلوب"، منددة بقسوة الظروف التي يواجهها المظلومون، ومطالبة برفع الغمة عن الأشقاء.وفي ذات السياق، كتبت النجمة مدونة عبر حسابها: " في القلب وفي دعواتنا.. مفيش كلام يعبر"، لتختصر بكلماتها شعور الملايين من المصريين تجاه العاصمة .ووصفت الفنانة ميريهان حسين، التي وصفت لبنان بـ "الحتة من قلبي"، مناجية الله باسمه "السلام" أن يلطف بالشعب اللبناني وينشر الأمن والأمان في أرجائه، متمنية أن تنتهي الحروب وتعود الاستقرار إلى هذا البلد الجميل.