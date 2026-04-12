وفاة بطل افلام "باتمان"

ووُلد في عام 1938، وبدأ مسيرته الفنية بعد دراسته في مركز الدراما في لندن، قبل أن يشارك في عروض مسرحية بارزة على أهم المسارح البريطانية، ومنها المسرح الملكي الشكسبيري، حيث قدّم أعمالا كلاسيكية عدة.وفي السينما، شارك في عدد من أفلام ابن شقيقه المخرج ، منها " Begins" و"The Dark Knight Rises" و"Dunkirk"، فيما لمع اسمه تلفزيونيا بدور "جون غرير" في مسلسل "Person of Interest"، الذي أبدعه ابن شقيقه الآخر جوناثان نولان.ويُعد جون نولان من الوجوه البريطانية البارزة التي جمعت بين المسرح الكلاسيكي والدراما والسينما العالمية، تاركا وراءه إرثا فنيا غنيا ومتنوعا.