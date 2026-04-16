من تعليق لشهر إلى عودة سريعة.. نانسي عجرم تغير موقفها

وكانت عجرم قد أعلنت قبل أيام تعليق أنشطتها الفنية لمدة شهر، بسبب الظروف الراهنة في ، حيث شمل القرار إلغاء الحفلات الغنائية وتأجيل طرح عدد من الأعمال الجديدة التي انتهت من تسجيلها مؤخراً.وجاء إعلان عجرم عبر خاصية "الستوري"على حسابها الرسمي "إنستغرام"، إذ أوضحت أن قرار العودة لم يكن سهلاً، بل جاء بعد فترة من التأمل والشعور بالمسؤولية تجاه جمهورها والمتعهدين الذين التزموا بتنظيم حفلاتها مسبقًا.⁣وفي هذا السياق، تستعد نانسي عجرم لإطلاق واحدة من أكبر جولاتها الغنائية خلال شهر مايو 2026، حيث تبدأ الجولة من ، مرورًا بعدد من المدن الرئيسية، قبل أن تتجه إلى العاصمة الفرنسية ، وتختتم حفلاتها في ، وتحديدًا في مدينتي وسيدني.⁣واختتمت نانسي عجرم رسالتها بالتأكيد على أن عودتها إلى المسرح تحمل رسالة إنسانية، معربة عن أملها في أن يكون صوتها وسيلة لنشر الأمل وتعزيز قيم الوحدة والسلام. ⁣وتأتي هذه العودة لتؤكد رغبة الفنانة في استكمال التزاماتها الفنية رغم التحديات، واستئناف تواصلها مع جمهورها في مختلف أنحاء العالم.