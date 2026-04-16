بطل مسلسل "حكاية نرجس" يعود لأسرته بعد اختطافه

وجاء ذلك عقب ثبوت تطابق نتائج تحليل البصمة الوراثية (DNA) مع أسرة في ليبيا، لينهي بذلك رحلة طويلة من الغموض بدأت منذ طفولته.ويعرف إسلام بأنه الابن الأكبر للسيدة الشهيرة إعلامياً باسم " بنت إبليس"، التي نسبته إليها طوال حياتها قبل أن يتم كشف الحقيقة مؤخراً.وروى الشاب إسلام، الشهير بـ"ضحية عزيزة بنت إبليس"، والذي جسد قصته المسلسل التلفزيوني الشهير "حكاية نرجس"، خلال بث مباشر عبر حسابه الرسمي على منصة " "، تفاصيل اللحظة التي علم فيها بنتيجة التحاليل، مؤكداً أنه لم يتمكن من استيعاب الأمر بسهولة، خاصة بعد معرفته بأصوله رغم ولادته في .وأوضح أن النتيجة وصلت له في وقت متأخر من الليل، واصفاً شعوره بالارتباك الشديد وعدم القدرة على النوم أو التعبير عن مشاعره بين الفرح والصدمة، مشيراً إلى أن اسمه الحقيقي لدى أسرته هو "محمد"، إلا أنه قرر الاحتفاظ باسم "إسلام" الذي عاش به طوال حياته، لافتاً إلى أن تاريخ ميلاده يوافق 18 نيسان.وتعود تفاصيل القصة إلى أكثر من 43 عاماً، حين تم اختطافه من أسرته في ، التي تبين لاحقاً أنها من أصول ليبية وكانت تقيم في ، وبعد اختفائه وفقدان الأمل في العثور عليه، عادت الأسرة إلى ليبيا، قبل أن تعود خيوط القضية للظهور مجدداً مؤخراً.وخلال البث، ظهر "إسلام" برفقة عدد من أفراد عائلته، حيث كشف عن امتلاكه 20 شقيقاً جميعهم من نفس الأب والأم، في مشهد عكس حجم المفاجأة التي عاشها بعد اكتشاف جذوره الحقيقية.يُذكر أن التواصل الأول بينه وبين أسرته تم قبل نحو شهر من عرض مسلسل "حكاية نرجس"، الذي تناول قصته ضمن دراما رمضان 2026، وساهم في تسليط الضوء على تفاصيلها أمام الرأي العام.