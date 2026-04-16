بطل مسلسل "حكاية نرجس" يعود لأسرته بعد اختطافه
فن وثقافة
2026-04-16 | 05:21
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
234 شوهد
السومرية نيوز
– فني
بعد أكثر من أربعة عقود على واقعة اختفائه، شهدت قصة إسلام
بطل
مسلسل "حكاية نرجس" تطورا مفاجئا بعدما تمكن من الوصول إلى أسرته الحقيقية.
وجاء ذلك عقب ثبوت تطابق نتائج تحليل البصمة الوراثية (DNA) مع أسرة في ليبيا، لينهي بذلك رحلة طويلة من الغموض بدأت منذ طفولته.
ويعرف إسلام بأنه الابن الأكبر للسيدة الشهيرة إعلامياً باسم "
عزيزة
بنت إبليس"، التي نسبته إليها طوال حياتها قبل أن يتم كشف الحقيقة مؤخراً.
وروى الشاب إسلام، الشهير بـ"ضحية عزيزة بنت إبليس"، والذي جسد قصته المسلسل التلفزيوني الشهير "حكاية نرجس"، خلال بث مباشر عبر حسابه الرسمي على منصة "
تيك توك
"، تفاصيل اللحظة التي علم فيها بنتيجة التحاليل، مؤكداً أنه لم يتمكن من استيعاب الأمر بسهولة، خاصة بعد معرفته بأصوله
الليبية
رغم ولادته في
مصر
.
وأوضح أن النتيجة وصلت له في وقت متأخر من الليل، واصفاً شعوره بالارتباك الشديد وعدم القدرة على النوم أو التعبير عن مشاعره بين الفرح والصدمة، مشيراً إلى أن اسمه الحقيقي لدى أسرته هو "محمد"، إلا أنه قرر الاحتفاظ باسم "إسلام" الذي عاش به طوال حياته، لافتاً إلى أن تاريخ ميلاده يوافق 18 نيسان.
وتعود تفاصيل القصة إلى أكثر من 43 عاماً، حين تم اختطافه من أسرته في
الإسكندرية
، التي تبين لاحقاً أنها من أصول ليبية وكانت تقيم في
منطقة العامرية
، وبعد اختفائه وفقدان الأمل في العثور عليه، عادت الأسرة إلى ليبيا، قبل أن تعود خيوط القضية للظهور مجدداً مؤخراً.
وخلال البث، ظهر "إسلام" برفقة عدد من أفراد عائلته، حيث كشف عن امتلاكه 20 شقيقاً جميعهم من نفس الأب والأم، في مشهد عكس حجم المفاجأة التي عاشها بعد اكتشاف جذوره الحقيقية.
يُذكر أن التواصل الأول بينه وبين أسرته تم قبل نحو شهر من عرض مسلسل "حكاية نرجس"، الذي تناول قصته ضمن دراما رمضان 2026، وساهم في تسليط الضوء على تفاصيلها أمام الرأي العام.
مقالات ذات صلة
هل سيعود مسلسل "العشق الممنوع" بنسخة عربية؟
08:29 | 2026-02-05
اختطاف احد كوادر مسلسل باب الحارة والقوات الأمنية تتدخل لتحريره
04:23 | 2026-01-20
تحاليل بطلة مسلسل "الحب لا يفهم الكلام" تظهر تناقضا غريبا
07:54 | 2026-04-12
صورة لبطلة مسلسل "جميل وهناء" تثير الجدل
04:14 | 2026-04-06
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
تفاصيل جديدة عن آلية توزيع اسطوانات غاز الطبخ
محليات
41.43%
05:45 | 2026-04-15
تفاصيل جديدة عن آلية توزيع اسطوانات غاز الطبخ
05:45 | 2026-04-15
بعد 10 سنوات على إعدامه.. محقق امريكي يكشف عن رواية التحقيق مع صدام حسين
دوليات
24.33%
08:01 | 2026-04-15
بعد 10 سنوات على إعدامه.. محقق امريكي يكشف عن رواية التحقيق مع صدام حسين
08:01 | 2026-04-15
الدولار يواصل الانخفاض المحدود في العراق
اقتصاد
18.89%
03:34 | 2026-04-15
الدولار يواصل الانخفاض المحدود في العراق
03:34 | 2026-04-15
رافينيا يواجه عقوبة الإيقاف الأوروبية بسبب السرقة
رياضة
15.35%
05:26 | 2026-04-15
رافينيا يواجه عقوبة الإيقاف الأوروبية بسبب السرقة
05:26 | 2026-04-15
المزيد
اخترنا لك
زائر يقذف محيطات ماء من الفضاء
06:31 | 2026-04-16
من تعليق لشهر إلى عودة سريعة.. نانسي عجرم تغير موقفها
03:39 | 2026-04-16
كيف يمكن الحد من تجاعيد الوجه دون تدخل تجميلي؟
03:28 | 2026-04-16
وداعا للبقع الداكنة… وصفات طبيعية لبشرة صافية
03:20 | 2026-04-16
من الهالات إلى التجاعيد… كيف يدمر السهر بشرتكِ؟
15:06 | 2026-04-15
دهون الخاصرتين.. كيف يمكن التخلص من التراكمات العنيدة؟
07:02 | 2026-04-15
