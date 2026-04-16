Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
والتز يعلق على رفض حلفاء واشنطن مساعدتها ضد إيران
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

بطل مسلسل "حكاية نرجس" يعود لأسرته بعد اختطافه

فن وثقافة

2026-04-16 | 05:21
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
بطل مسلسل &quot;حكاية نرجس&quot; يعود لأسرته بعد اختطافه
234 شوهد

السومرية نيوز – فني
بعد أكثر من أربعة عقود على واقعة اختفائه، شهدت قصة إسلام بطل مسلسل "حكاية نرجس" تطورا مفاجئا بعدما تمكن من الوصول إلى أسرته الحقيقية.

وجاء ذلك عقب ثبوت تطابق نتائج تحليل البصمة الوراثية (DNA) مع أسرة في ليبيا، لينهي بذلك رحلة طويلة من الغموض بدأت منذ طفولته.
ويعرف إسلام بأنه الابن الأكبر للسيدة الشهيرة إعلامياً باسم "عزيزة بنت إبليس"، التي نسبته إليها طوال حياتها قبل أن يتم كشف الحقيقة مؤخراً.
وروى الشاب إسلام، الشهير بـ"ضحية عزيزة بنت إبليس"، والذي جسد قصته المسلسل التلفزيوني الشهير "حكاية نرجس"، خلال بث مباشر عبر حسابه الرسمي على منصة "تيك توك"، تفاصيل اللحظة التي علم فيها بنتيجة التحاليل، مؤكداً أنه لم يتمكن من استيعاب الأمر بسهولة، خاصة بعد معرفته بأصوله الليبية رغم ولادته في مصر.
وأوضح أن النتيجة وصلت له في وقت متأخر من الليل، واصفاً شعوره بالارتباك الشديد وعدم القدرة على النوم أو التعبير عن مشاعره بين الفرح والصدمة، مشيراً إلى أن اسمه الحقيقي لدى أسرته هو "محمد"، إلا أنه قرر الاحتفاظ باسم "إسلام" الذي عاش به طوال حياته، لافتاً إلى أن تاريخ ميلاده يوافق 18 نيسان.
وتعود تفاصيل القصة إلى أكثر من 43 عاماً، حين تم اختطافه من أسرته في الإسكندرية، التي تبين لاحقاً أنها من أصول ليبية وكانت تقيم في منطقة العامرية، وبعد اختفائه وفقدان الأمل في العثور عليه، عادت الأسرة إلى ليبيا، قبل أن تعود خيوط القضية للظهور مجدداً مؤخراً.
وخلال البث، ظهر "إسلام" برفقة عدد من أفراد عائلته، حيث كشف عن امتلاكه 20 شقيقاً جميعهم من نفس الأب والأم، في مشهد عكس حجم المفاجأة التي عاشها بعد اكتشاف جذوره الحقيقية.
يُذكر أن التواصل الأول بينه وبين أسرته تم قبل نحو شهر من عرض مسلسل "حكاية نرجس"، الذي تناول قصته ضمن دراما رمضان 2026، وساهم في تسليط الضوء على تفاصيلها أمام الرأي العام.
حمّل تطبيق السومرية للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
 
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.