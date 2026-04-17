اعتقال فنان شهير بتهمة قتل مراهقة عثر على جثتها مقطعة داخل سيارته

وتعود تفاصيل القضية إلى شهر سبتمبر الماضي، حين تفاجأ موظفو ساحة حجز للسيارات في برائحة كريهة وقوية تنبعث من سيارة كانت قد جُرّت إلى موقعهم. وقد كانت السيارة، المسجلة باسم المغني D4vd، واسمه الحقيقي ديفيد بيرك، قد نقلت من منطقة هوليوود هيلز لأنها بدت مهجورة لفترة طويلة.وعند تفتيش السيارة ، وهي سيارة تيسلا موديل واي 2023، عثرت السلطات في 8 ايلول على جثة مقطعة، وتبين لاحقا أنها تعود لفتاة تبلغ من العمر 14 عاما تدعى سيليست .وقد تم الإبلاغ عن اختفاء الفتاة من مسقط رأسها في مدينة ليك إلسينوري في عام 2024، وشوهدت آخر مرة في مدينة ليك إلسينوري، التي تبعد نحو 100 كيلومتر وسط لوس أنجلوس.وذكر مكتب الطب الشرعي أن الفتاة كانت متوفاة داخل المركبة "لفترة طويلة قبل العثور عليها"، كما تشير الوثائق الرسمية إلى أنها قتلت بعمر 14 عاما.ووفقا لوثائق المحكمة، عثر المحققون داخل السيارة على كيس جثث مغطى بالحشرات ورائحة تحلل قوية، وعند فتحه تبين وجود رأس وجذع متحللين، كما عثر على كيس آخر يحتوي على أطراف مفصولة. ولم تكشف بعد أسباب الوفاة.وكشف شقيق الفتاة، ماثيو، أنها قبل اختفائها قالت إنها في طريقها لمشاهدة فيلم مع بيرك، لكن السلطات لم تعلق على طبيعة العلاقة بينهما. وما زالت القضية تثير نشاطا واسعا لمحققين هواة على الإنترنت يحاولون العثور على أي رابط بين المغني والفتاة.من جهتها، أصدرت محامية الدفاع عن D4vd، بيانا أكدت فيه أن "الأدلة الفعلية ستظهر أن ديفيد لم يقتل سيليست"، مشيرة إلى أنه لم توجه إليه أي تهم رسمية بعد، وإنما هو محتجز قيد التحقيق، متعهدة بالدفاع بقوة عن براءته.أما الشرطة فقد أوضحت أن المحققين سيعرضون القضية على يوم الاثنين المقبل، لتقرر ما إذا كانت الأدلة كافية لتوجيه تهم رسمية.يذكر أن المغني كان قد اشتهر بين شباب الجيل "زد" عبر تطبيق " " بأغنيته Romantic Homicide عام 2022، وكان في جولة فنية للترويج لألبومه الأول عندما عثر على الجثة في سيارته، وألغيت لاحقا عروضه المتبقية في الشمالية وأوروبا.