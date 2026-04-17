اعتقال فنان شهير بتهمة قتل مراهقة عثر على جثتها مقطعة داخل سيارته

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
نشرة أخبار السومرية
من
07:45 AM
الى
08:30 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
تأهل فرايبورغ وبراغا وثنائي إنجليزي للمربع الذهبي بالدوري الأوروبي
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2026
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-561799-639120108479859016.jpeg
اعتقال فنان شهير بتهمة قتل مراهقة عثر على جثتها مقطعة داخل سيارته
فن وثقافة
2026-04-17 | 04:19
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
331 شوهد
السومرية
نيوز- فني
أعلنت سلطات لوس أنجلوس، الخميس، القبض على المغني الأمريكي الشهير D4vd، للاشتباه في تورطه بقتل فتاة تبلغ من العمر 14 عاما، عثر على جثتها المتحللة داخل سيارته من نوع تيسلا.
وتعود تفاصيل القضية إلى شهر سبتمبر الماضي، حين تفاجأ موظفو ساحة حجز للسيارات في
هوليوود
برائحة كريهة وقوية تنبعث من سيارة كانت قد جُرّت إلى موقعهم. وقد كانت السيارة، المسجلة باسم المغني D4vd، واسمه الحقيقي ديفيد بيرك، قد نقلت من منطقة هوليوود هيلز لأنها بدت مهجورة لفترة طويلة.
وعند تفتيش السيارة ، وهي سيارة تيسلا موديل واي 2023، عثرت السلطات في 8 ايلول على جثة مقطعة، وتبين لاحقا أنها تعود لفتاة تبلغ من العمر 14 عاما تدعى سيليست
ريفاس
هيرنانديز
.
وقد تم الإبلاغ عن اختفاء الفتاة من مسقط رأسها في مدينة ليك إلسينوري في عام 2024، وشوهدت آخر مرة في مدينة ليك إلسينوري، التي تبعد نحو 100 كيلومتر
جنوب شرق
وسط لوس أنجلوس.
وذكر مكتب الطب الشرعي أن الفتاة كانت متوفاة داخل المركبة "لفترة طويلة قبل العثور عليها"، كما تشير الوثائق الرسمية إلى أنها قتلت بعمر 14 عاما.
ووفقا لوثائق المحكمة، عثر المحققون داخل السيارة على كيس جثث مغطى بالحشرات ورائحة تحلل قوية، وعند فتحه تبين وجود رأس وجذع متحللين، كما عثر على كيس آخر يحتوي على أطراف مفصولة. ولم تكشف بعد أسباب الوفاة.
وكشف شقيق الفتاة، ماثيو، أنها قبل اختفائها قالت إنها في طريقها لمشاهدة فيلم مع بيرك، لكن السلطات لم تعلق على طبيعة العلاقة بينهما. وما زالت القضية تثير نشاطا واسعا لمحققين هواة على الإنترنت يحاولون العثور على أي رابط بين المغني والفتاة.
من جهتها، أصدرت محامية الدفاع عن D4vd، بيانا أكدت فيه أن "الأدلة الفعلية ستظهر أن ديفيد لم يقتل سيليست"، مشيرة إلى أنه لم توجه إليه أي تهم رسمية بعد، وإنما هو محتجز قيد التحقيق، متعهدة بالدفاع بقوة عن براءته.
أما الشرطة فقد أوضحت أن المحققين سيعرضون القضية على
النيابة العامة
يوم الاثنين المقبل، لتقرر ما إذا كانت الأدلة كافية لتوجيه تهم رسمية.
يذكر أن المغني كان قد اشتهر بين شباب الجيل "زد" عبر تطبيق "
تيك توك
" بأغنيته Romantic Homicide عام 2022، وكان في جولة فنية للترويج لألبومه الأول عندما عثر على الجثة في سيارته، وألغيت لاحقا عروضه المتبقية في
أمريكا
الشمالية وأوروبا.
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
مقالات ذات صلة
الإطاحة بامرأتين أقدمتا على قتل امرأة وحرق جثتها بدافع السرقة في ميسان
12:37 | 2026-03-14
جلطة تصيب فنان شهير تستدعي دخوله المستشفى بشكل عاجل
04:45 | 2026-01-27
شرطة اربيل تكشف تفاصيل جريمة قتل استاذ جامعي واحراق جثته
14:18 | 2026-03-16
القبض على فنان مصري بتهمة التحرش
10:27 | 2026-02-02
اعتقال
فنان
النيابة العامة
السومرية نيوز
سومرية نيوز
هيرنانديز
السومرية
جنوب شرق
تيك توك
هوليوود
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
ريال مدريد يقرر الاستغناء عن خدمات أربيلوا
رياضة
50.95%
02:15 | 2026-04-16
ريال مدريد يقرر الاستغناء عن خدمات أربيلوا
02:15 | 2026-04-16
بعد 10 سنوات على إعدامه.. محقق امريكي يكشف عن رواية التحقيق مع صدام حسين
دوليات
23.9%
08:01 | 2026-04-15
بعد 10 سنوات على إعدامه.. محقق امريكي يكشف عن رواية التحقيق مع صدام حسين
08:01 | 2026-04-15
الحالة الجوية تكشر عن انيابها.. أمطار وعواصف وغبار في يوم واحد
محليات
14.72%
02:27 | 2026-04-16
الحالة الجوية تكشر عن انيابها.. أمطار وعواصف وغبار في يوم واحد
02:27 | 2026-04-16
الربيع يشاهد والشتاء يجول.. تحذيرات من امطار وسيول بهذا الموعد
محليات
10.42%
12:49 | 2026-04-16
الربيع يشاهد والشتاء يجول.. تحذيرات من امطار وسيول بهذا الموعد
12:49 | 2026-04-16
المزيد
أحدث الحلقات
عشرين
اقتصاد العراق .. أزمة المضيق تعمق الضيق! - عشرين م٥ - الحلقة ١٢ | الموسم 5
13:30 | 2026-04-16
عشرين
اقتصاد العراق .. أزمة المضيق تعمق الضيق! - عشرين م٥ - الحلقة ١٢ | الموسم 5
13:30 | 2026-04-16
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٨ الى ٢٤ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-04-16
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٨ الى ٢٤ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-04-16
نشرة أخبار السومرية
١٦ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-04-16
نشرة أخبار السومرية
١٦ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-04-16
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 16-04-2026 | 2026
12:30 | 2026-04-16
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 16-04-2026 | 2026
12:30 | 2026-04-16
Live Talk
الاستشارات التسويقية مفتاح نجاح المشاريع - Live Talk م٢ - الحلقة ٥ | 2026
11:00 | 2026-04-16
Live Talk
الاستشارات التسويقية مفتاح نجاح المشاريع - Live Talk م٢ - الحلقة ٥ | 2026
11:00 | 2026-04-16
ناس وناس
سوق البصرة - الحلقة ١٧ | الموسم 9
04:00 | 2026-04-16
ناس وناس
سوق البصرة - الحلقة ١٧ | الموسم 9
04:00 | 2026-04-16
من الأخير
حصار هرمز يضع إقتصاد العالم والعراق على المحك - من الأخير م٣ - حلقة ١١ | الموسم 3
15:00 | 2026-04-15
من الأخير
حصار هرمز يضع إقتصاد العالم والعراق على المحك - من الأخير م٣ - حلقة ١١ | الموسم 3
15:00 | 2026-04-15
صباحكم أحلى مع سلمى
13-4-2026 الكذب | 2026
02:30 | 2026-04-13
صباحكم أحلى مع سلمى
13-4-2026 الكذب | 2026
02:30 | 2026-04-13
طل الصباح
زووم - لازم تختار 13-4-2026 | 2026
00:30 | 2026-04-13
طل الصباح
زووم - لازم تختار 13-4-2026 | 2026
00:30 | 2026-04-13
استديو Noon
لكل مستمع سؤال 12-4-2026 | 2026
07:00 | 2026-04-12
استديو Noon
لكل مستمع سؤال 12-4-2026 | 2026
07:00 | 2026-04-12
الأكثر مشاهدة
عشرين
اقتصاد العراق .. أزمة المضيق تعمق الضيق! - عشرين م٥ - الحلقة ١٢ | الموسم 5
13:30 | 2026-04-16
عشرين
اقتصاد العراق .. أزمة المضيق تعمق الضيق! - عشرين م٥ - الحلقة ١٢ | الموسم 5
13:30 | 2026-04-16
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٨ الى ٢٤ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-04-16
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٨ الى ٢٤ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-04-16
نشرة أخبار السومرية
١٦ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-04-16
نشرة أخبار السومرية
١٦ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-04-16
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 16-04-2026 | 2026
12:30 | 2026-04-16
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 16-04-2026 | 2026
12:30 | 2026-04-16
Live Talk
الاستشارات التسويقية مفتاح نجاح المشاريع - Live Talk م٢ - الحلقة ٥ | 2026
11:00 | 2026-04-16
Live Talk
الاستشارات التسويقية مفتاح نجاح المشاريع - Live Talk م٢ - الحلقة ٥ | 2026
11:00 | 2026-04-16
ناس وناس
سوق البصرة - الحلقة ١٧ | الموسم 9
04:00 | 2026-04-16
ناس وناس
سوق البصرة - الحلقة ١٧ | الموسم 9
04:00 | 2026-04-16
من الأخير
حصار هرمز يضع إقتصاد العالم والعراق على المحك - من الأخير م٣ - حلقة ١١ | الموسم 3
15:00 | 2026-04-15
من الأخير
حصار هرمز يضع إقتصاد العالم والعراق على المحك - من الأخير م٣ - حلقة ١١ | الموسم 3
15:00 | 2026-04-15
صباحكم أحلى مع سلمى
13-4-2026 الكذب | 2026
02:30 | 2026-04-13
صباحكم أحلى مع سلمى
13-4-2026 الكذب | 2026
02:30 | 2026-04-13
طل الصباح
زووم - لازم تختار 13-4-2026 | 2026
00:30 | 2026-04-13
طل الصباح
زووم - لازم تختار 13-4-2026 | 2026
00:30 | 2026-04-13
استديو Noon
لكل مستمع سؤال 12-4-2026 | 2026
07:00 | 2026-04-12
استديو Noon
لكل مستمع سؤال 12-4-2026 | 2026
07:00 | 2026-04-12
اخترنا لك
ننجز في يوم ونعجز في اخر.. ماسبب تفاوت النشاط لدينا؟
09:49 | 2026-04-16
يصيب 95% من البشر.. تطوير أجسام مضادة لإيقاف فيروس يرتبط بالسرطان
08:09 | 2026-04-16
زائر يقذف محيطات ماء من الفضاء
06:31 | 2026-04-16
بطل مسلسل "حكاية نرجس" يعود لأسرته بعد اختطافه
05:21 | 2026-04-16
من تعليق لشهر إلى عودة سريعة.. نانسي عجرم تغير موقفها
03:39 | 2026-04-16
كيف يمكن الحد من تجاعيد الوجه دون تدخل تجميلي؟
03:28 | 2026-04-16
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.