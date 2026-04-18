ما حقيقة توقف قلب الفنان هاني شاكر 8 دقائق؟

وأثارت تصريحات الكاتب والإعلامي عادل حمودة حالة واسعة من الجدل بعد كشفه تفاصيل دقيقة بشأن الحالة الصحية للفنان .وأكد أن قلبه توقف لمدة 8 دقائق عقب خضوعه لعملية جراحية خطيرة في القولون قبل أسابيع، قبل أن يتم إنقاذه وعودته للحياة في واقعة وصفها البعض بأنها أشبه بالمعجزة.وأوضح حمودة، خلال مقطع فيديو نشره عبر منصة ، أن المعلومات التي عرضها جاءت استنادًا إلى تقرير طبي خاص، مشيرًا إلى أن الفنان تعرض لنزيف حاد متكرر في القولون استدعى نقل دم عدة مرات. وأضاف أن الأطباء تدخلوا بالمنظار لإيقاف النزيف، لكنه عاد بشكل أكثر حدة في اليوم التالي، ما اضطر الفريق الطبي لاتخاذ قرار باستئصال القولون كإجراء عاجل.وأشار إلى أن مستوى الهيموجلوبين لدى هاني شاكر هبط إلى 3 درجات فقط، مقارنة بالمعدل الطبيعي الذي يصل إلى 12، وهو ما تسبب في تدهور حاد استدعى التدخل الجراحي السريع.ولفت إلى أنه عقب العملية توقف القلب لعدة دقائق قبل أن يتمكن الأطباء من إنعاشه وإعادته للحياة.ويخضع الفنان حاليًا للعلاج داخل بفرنسا، وسط تداول أنباء عن اقتراب انتهاء رحلته العلاجية وعودته إلى .وفي المقابل، أكدت الفنانة ، المتحدثة باسم ، أن النقابة لم تتمكن من التحقق من صحة هذه المعلومات بشكل رسمي حتى الآن، ما يترك الباب مفتوحًا أمام المزيد من التطورات خلال الفترة المقبلة.