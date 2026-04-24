الكشف عن الحالة الصحية لامير الغناء العربي

وقالت ، في تصريحات صحفية، إن الحالة الصحية لـ "أمير الغناء العربي" مستقرة حالياً ولا توجد أي مستجدات سلبية، مشيرة إلى أن هذا الاستقرار يأتي عقب تعرضه لانتكاسة صحية مفاجئة استدعت نقله بشكل فوري للمستشفى.وأضافت أن حالة الفنان استلزمت خضوعه لبروتوكول علاجي صارم ورعاية طبية دقيقة ومستمرة من قبل فريق متخصص، للتأكد من تجاوز مرحلة الخطر وضمان استعادة وظائفه الحيوية لنشاطها الطبيعي.وكان الفنان قد تصدر محركات البحث بعد أنباء عن نقله إلى أحد المستشفيات الخاصة إثر شعوره بتعب مفاجئ في ضربات القلب، وهو ما أرجعه مقربون منه إلى الإجهاد الشديد وضغوط العمل المكثفة في الفترة الأخيرة.يُذكر أن هاني شاكر كان قد اعتذر عن عدد من الارتباطات الفنية مؤخراً التزاماً بالراحة الإجبارية.وكان نقيب المهن الموسيقية في الفنان قد أعرب عن استيائه بسبب شائعات وفاة الفنان هاني شاكر بعد تدهور وضعه الصحي.وكتب مصطفى كامل، عبر حسابه على : والله عيب أوي، أنا مش قادر أصدق إن إحنا وصلنا لكده أو بعض الناس وصلت للدرجة دي من ادعاء المعرفة والمتاجرة باسم فنان كبير، وآخر كلام ممكن أقوله وعلى مسئوليتي، من يحب الفنان والإنسان هاني شاكر يدعو له، الحالة حرجة جدًا طبيًا ولكن رب الكون قادرًا على أن يقول للشيء كن فيكون.