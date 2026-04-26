"ابو احمد الزبال".. وفاة ابرز ممثلي باب الحارة

وأعلنت ، فرع دمشق، وفاة الفنان الراحل في بيان مقتضب، نعت فيه أحد أبرز الوجوه التي عبرت بهدوء وثبات في ذاكرة الشاشة السورية، مؤكدة أنها ستحدد لاحقا موعد التشييع ومراسم العزاء.وُلد في دمشق عام 1945، ونشأ في بيئة شعبية بسيطة، حمل منها ملامح الرجل الدمشقي الذي ظل حاضراً في روحه وأدائه، حتى بدا في كثير من أدواره امتداداً طبيعياً للمدينة التي أحبها وانتمى إليها.منذ سنواته الأولى، انجذب إلى المسرح واللغة والحكاية، فكتب الشعر، وقرأ التاريخ، ونسج علاقة مبكرة مع الخشبة، قبل أن يبدأ خطواته الأولى في التمثيل مطلع ستينيات الماضي، حين كان الفن بالنسبة إليه شغفاً يوازي الحياة.ولم يكن من أولئك الذين يطرقون النجومية بصخب، بل اختار طريقاً مختلفاً؛ طريق الممثل الذي يراكم حضوره بصمت، ويترك أثره في التفاصيل الصغيرة، حتى غدا واحداً من أكثر الوجوه ألفة في الدراما السورية.وتنقّل خليفة بين المسرح والسينما والتلفزيون، سجل الراحل انطلاقته الفعلية في السينما عبر فيلم "فداك يا فلسطين" عام 1970، ثم شارك في عدد من الأفلام خلال السبعينيات، من بينها "زوجتي من الهيبز" إلى جانب ونهاد قلعي، وفيلم " المدينة " وعلى خشبة المسرح، شارك الراحل في أعمال بارزة، من بينها "حفلة سمر من أجل 5 حزيران"، و"المأساة المتفائلة"، و" "، قبل أن يرسخ حضوره الأوسع في الدراما ، حيث قدّم ما يقارب 140 عملاً تلفزيونياً فقد شارك في عشرات الأعمال التي صنعت ذاكرة أجيال وعرف بشخصية واوية بمسلسل "يوميات مدير عام " وعزز حضوره في "يوميات "، و"الخوالي"، و"ليالي الصالحية"، و" "، و"بيت جدي"، و"أهل الراية"، وغيرها من الأعمال التي منحت الدراما السورية بعضاً من ملامحها الأكثر قرباً من الناس.وعلى الرغم من أن البطولة لم تكن خياره الأول، فإن أحمد خليفة أتقن ما هو أبعد منها: أن يكون ممثلاً حقيقياً، يمنح الدور صدقه، ويمنح الشخصية روحها، فيمرّ بهدوء ويظل في الذاكرة طويلا.إلى جانب التمثيل، كتب وأخرج، ودقّق اللهجة في أعمال البيئة الدمشقية، وكان حارساً أميناً على تفاصيلها، مؤمناً بأن اللغة ليست مجرد أداة، بل ذاكرة وهوية. وفي حياته بعيداً عن الكاميرا، ظل قريباً من الناس، محتفظاً ببساطة نادرة، وعُرف بتعلقه بالروحانيات وارتباطه العميق بدمشق القديمة، حيث بقي وفيّاً لصوته الداخلي، كما كان وفيّا لفنه.وبرحيل أحمد خليفة، لا تفقد الدراما السورية ممثلاً فحسب، بل تفقد وجهاً من وجوهها الأصيلة، وصوتاً هادئاً من أصواتها التي لم ترفع نفسها عالياً، لكنها بقيت عالقة في القلب.