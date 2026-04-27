فيلم "مايكل" يحطم اﻷرقام القياسية

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
Live Talk
من
11:00 AM
الى
12:00 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
ترامب يتوقع: خطوط أنابيب النفط الإيرانية قد تنفجر بعد ثلاثة أيام
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2026
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-562548-639128823505753734.jpeg
فيلم "مايكل" يحطم اﻷرقام القياسية
حقق فيلم "مايكل" الذي يروي قصة حياة ملك البوب الراحل
مايكل جاكسون
، نجاحا كبيرا في أول أسبوع له بدور العرض، بإيرادات بلغت 217 مليون دولار حول العالم.
والفيلم من إنتاج مشترك مع تركة
جاكسون
، ويقوم ببطولته ابن شقيق المغني الراحل
جعفر جاكسون
. وقد حطم الرقم القياسي لأفضل افتتاح لفيلم سيرة ذاتية في التاريخ، متفوقا بذلك على أرقام افتتاح فيلم "
أوبنهايمر
" (180.4 مليون دولار عام 2023) وفيلم "
بوهيميان رابسودي
" (124 مليون دولار عام 2018).
ورغم أن النقاد هاجموا الفيلم لأنه
تجاهل
بعض الجوانب السلبية في حياة جاكسون (مثل اتهامات التحرش بالأطفال)، إلا أن الجمهور أحبه بشدة. فبينما أعطى النقاد الفيلم 38% فقط على موقع "روتن توميتوز"، أعطاه الجمهور 97%.
وكانت التقديرات الأولية تشير إلى أن الفيلم سيجمع نحو 50 مليون دولار فقط، لكنه فاجأ الجميع وحقق ضعف هذا الرقم تقريبا.
جدل ومشاكل أثناء التصوير
وواجه الفيلم انتقادات أيضا من عائلة جاكسون نفسها، حيث لم تشارك شقيقته جانيت، ووصفته ابنته
باريس
بأنه "أرض الخيال".
أما المشكلة الأكبر فكانت أثناء التصوير. فقد اكتشف المنتجون بعد الانتهاء من التصوير أنهم ارتكبوا خطأ فادحا: الجزء الأخير من الفيلم كان يتحدث عن قضية جوردان تشاندلر، وهو طفل دفع له جاكسون 23 مليون دولار في تسوية عام 1994. لكن شروط التسوية تمنع تركة جاكسون (Jackson estate) من ذكر هذا الاسم نهائيا في أي فيلم.
لذلك، اضطر المنتجون إلى حذف جزء كبير من الفيلم وإعادة تصوير بتكلفة 50 مليون دولار. وتم تعديل القصة لتنتهي في عام 1988، أي قبل ظهور أي اتهامات ضد جاكسون.
ورغم كل هذه المشاكل، تحول الفيلم إلى نجاح كبير. تكلف إنتاجه نحو 200 مليون دولار، لكنه بدأ بالفعل في جني أرباح ضخمة.
وقد تم الإعلان عن خطط صنع هذا الفيلم لأول مرة عام 2012. ويجري حاليا التخطيط لجزء ثان من الفيلم، بل إن هناك حديثا عن جزء ثالث. وقال لمخرج
أنطوان فوكوا
إنه يتمنى أن يخرج الجزء الثاني، وإلا "سيقتله الأمر إذا تولاه شخص آخر".
جدير بالذكر أن فيلم "بوهيميان رابسودي" ما يزال يحتفظ بلقب أعلى فيلم سيرة ذاتية موسيقية في التاريخ بإيرادات بلغت 910 ملايين دولار، بينما فيلم "أوبنهايمر" هو الأعلى على الإطلاق في فئة
السيرة الذاتية
بـ975 مليون دولار.
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.