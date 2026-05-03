وفاة أمير الغناء العربي هاني شاكر

في سطور.. 29 ألبومًا وأكثر من 600 أغنية في مسيرة نجم الطربالفنان هاني شاكر، اكتشفت موهبته عام 1972 على يد الموسيقار الراحل ، الذي قدمه للإذاعة بأغنية "احكي "، لتبدأ رحلته الفنية، على مدار مسيرته، قدم هاني شاكر أكثر من 600 أغنية وأصدر 29 ألبومًا غنائيًا من أبرزها: اليوم جميل، كن فيكون واسم علي الورق، وأغلى بشر وبعدك ماليش وأحلى الليالي وقربني ليك وبحبك يا غالي و بحبك أنا وجرحي أنا وياريتني والحلم الجميل و تخسري و ليه منحلمش و ولا كان بأمري وقلبى ماله وكله يهون و صدقني و شاور وبعشق ضحكتك وهوه اختار ومن غير ليه وحكاية كل عاشق ومعاك ووصلنا لفين وعلى الضحكاية وصدقيني ولا والحب ملوش كبير وكده برضه يا قمر وتسلملي عيونه و ياريتك معايا.كما خاض تجارب تمثيلية في أفلام مثل "عندما يغني الحب" و"هذا أحبه وهذا أريده"، وشارك في مسرحيات أبرزها "سندريلا والمداح"، تولى هاني شاكر منصب نقيب الموسيقيين المصريين في عام 2015، حيث اتخذ خلال فترته عدة إجراءات وقرارات بهدف تنظيم وتطوير الساحة الفنية.حياة هاني شاكر الشخصيةتزوج هاني شاكر من السيدة نهلة توفيق عام 1982، وأنجب منها ابنته دنيا وابنه شريف.هاني شاكر.. مسيرة فنية حافلة وأوسمة تعكس مكانته العربيةحصل الفنان هاني شاكر على العديد من الأوسمة والجوائز المحلية والدولية، منها وسام من الطبقة الأولى من ، ووسام من الرئيس الفلسطيني الراحل ، إلى جانب تكريمه في العديد من المهرجانات والفعاليات الثقافية داخل مصر وخارجها.ويُعد هاني شاكر واحدًا من أبرز نجوم الغناء في الوطن العربي، حيث يمتلك مسيرة فنية حافلة تمتد لعقود، قدم خلالها العديد من الأعمال التي تركت بصمة واضحة في تاريخ الأغنية العربية، ما جعله يحظى بمحبة جماهيرية كبيرة ودعم مستمر في مختلف الظروف.