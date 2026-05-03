وفاة أمير الغناء العربي هاني شاكر
فن وثقافة
2026-05-03 | 08:27
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,244 شوهد
السومرية نيوز
- فني
رحل منذ قليل
هاني شاكر
أمير الغناء العربي، وذلك بعد صراع لشهور مع المرض، وجاءت وفاة هاني شاكر في العاصمة الفرنسية
باريس
، وسنوافيكم بمواعيد الجنازة والعزاء.
هاني شاكر
في سطور.. 29 ألبومًا وأكثر من 600 أغنية في مسيرة نجم الطرب
الفنان هاني شاكر، اكتشفت موهبته عام 1972 على يد الموسيقار الراحل
محمد الموجي
، الذي قدمه للإذاعة بأغنية "احكي
يا دنيا
"، لتبدأ رحلته الفنية، على مدار مسيرته، قدم هاني شاكر أكثر من 600 أغنية وأصدر 29 ألبومًا غنائيًا من أبرزها: اليوم جميل، كن فيكون واسم علي الورق، وأغلى بشر وبعدك ماليش وأحلى الليالي وقربني ليك وبحبك يا غالي و بحبك أنا وجرحي أنا وياريتني والحلم الجميل و تخسري و ليه منحلمش و ولا كان بأمري وقلبى ماله وكله يهون و صدقني و شاور وبعشق ضحكتك وهوه
اللي
اختار ومن غير ليه وحكاية كل عاشق ومعاك ووصلنا لفين وعلى الضحكاية وصدقيني ولا
يا حبيبي
والحب ملوش كبير وكده برضه يا قمر وتسلملي عيونه و ياريتك معايا.
كما خاض تجارب تمثيلية في أفلام مثل "عندما يغني الحب" و"هذا أحبه وهذا أريده"، وشارك في مسرحيات أبرزها "سندريلا والمداح"، تولى هاني شاكر منصب نقيب الموسيقيين المصريين في عام 2015، حيث اتخذ خلال فترته عدة إجراءات وقرارات بهدف تنظيم وتطوير الساحة الفنية.
حياة هاني شاكر الشخصية
تزوج هاني شاكر من السيدة نهلة توفيق عام 1982، وأنجب منها ابنته دنيا وابنه شريف.
هاني شاكر.. مسيرة فنية حافلة وأوسمة تعكس مكانته العربية
حصل الفنان هاني شاكر على العديد من الأوسمة والجوائز المحلية والدولية، منها وسام
الاستحقاق
من الطبقة الأولى من
تونس
، ووسام
القدس
من الرئيس الفلسطيني الراحل
ياسر عرفات
، إلى جانب تكريمه في العديد من المهرجانات والفعاليات الثقافية داخل مصر وخارجها.
ويُعد هاني شاكر واحدًا من أبرز نجوم الغناء في الوطن العربي، حيث يمتلك مسيرة فنية حافلة تمتد لعقود، قدم خلالها العديد من الأعمال التي تركت بصمة واضحة في تاريخ الأغنية العربية، ما جعله يحظى بمحبة جماهيرية كبيرة ودعم مستمر في مختلف الظروف.
مقالات ذات صلة
ما حقيقة توقف قلب الفنان هاني شاكر 8 دقائق؟
09:40 | 2026-04-18
بعد رحيله في باريس.. الكشف عن سبب وفاة هاني شاكر
09:02 | 2026-05-03
الكشف عن الحالة الصحية لامير الغناء العربي
03:54 | 2026-04-24
"وفاة فضل شاكر داخل السجن"... إليكم الحقيقة واخر مستجدات قضيته!
05:22 | 2026-04-22
ضيف ثقيل يقبل على العراق
محليات
40.64%
03:19 | 2026-05-02
ضيف ثقيل يقبل على العراق
03:19 | 2026-05-02
بداية اسبوع موفقة لاسعار الدولار في العراق
اقتصاد
20.72%
03:25 | 2026-05-02
بداية اسبوع موفقة لاسعار الدولار في العراق
03:25 | 2026-05-02
03:25 | 2026-05-02
مصدر: واشنطن أفرجت عن شحنة مليار دولار وصلت لبغداد بطائرة شحن خاصة
اقتصاد
20.1%
03:38 | 2026-05-02
مصدر: واشنطن أفرجت عن شحنة مليار دولار وصلت لبغداد بطائرة شحن خاصة
03:38 | 2026-05-02
03:38 | 2026-05-02
ترقب لما سيحصل في العراق خلال ساعات.. تحذيرات لهذه الفئات
محليات
18.54%
09:51 | 2026-05-03
ترقب لما سيحصل في العراق خلال ساعات.. تحذيرات لهذه الفئات
09:51 | 2026-05-03
09:51 | 2026-05-03
بعد رحيله في باريس.. الكشف عن سبب وفاة هاني شاكر
09:02 | 2026-05-03
حافة درب التبانة تقترب من الارض
07:47 | 2026-05-03
تفويج جوي للحجاج العراقيين وسط استعدادات كبيرة
15:09 | 2026-05-02
عمال العراق يطالبون بحقوقهم في عيدهم العالمي
14:07 | 2026-05-02
ام كلثوم الرقص.. وفاة أشهر فنانة استعراضية في تاريخ مصر
10:51 | 2026-05-02
مخاطر تناول العشاء في وقت متأخر
05:04 | 2026-05-02
