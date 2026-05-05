الامن السوري يعتقل "صطيف" .. باب الحارة تفتقد احد ابطالها

تداولت منصات التواصل الاجتماعي خبر اعتقال الأمن السوري للممثل من دون صدور بيان رسمي يوضح أسباب الاعتقال. وأعلنت جريدة السورية الحكومية نبأ إلقاء القبض على نقلاً عن مصدر أمني، من دون أي تفاصيل إضافية.وفي ظل تضارب الأنباء حول مكان إقامة الفنان الكوميدي السوري المشهور بشخصية «صطيف» في مسلسل منذ سقوط نظام أواخر عام 2024، تشير بعض الروايات إلى أنه غادر إلى هولندا حيث أُلقي القبض عليه بعد ترحيله منها.وسبق أن تداولت منصات تقارير بشأن العثور على جثة معن في مقر إقامته في هولندا، قبل أن يتضح أنها غير صحيحة. وتفيد روايات أخرى بأن النجم الكوميدي ظل متوارياً في دمشق لمدة عامين.يذكر أن الفنان الكوميدي السوري معروف بمواقفه المؤيدة للمقاومة ومعاداةلكنه في المقابل اشتهر بمواقف مثيرة للجدل بعد نشره مجموعة من مقاطع الفيديو التي أعلن فيها تأييده للأسد رغم كل الأوضاع المعيشية الصعبة التي مر بها السوريون خلال السنوات الأخيرة لنظام الأسد، ما أشعل حملة شعبية ضده.مواقف عبد الحق الأخيرة عرضته لمساءلة وتوقيف خلال فترة حكم نظام الأسد أيضاً بعد سخريته من احتفال الفنانين السوريين بالحصول على الإقامة الذهبية في الإمارات. أمر اعتبره نوعاً من أنواع التزلف والمحاباة لنظام آخر خارج بلدهم.وفيما تساءل ناشطون ومواقع عن أسباب الاعتقال وأهميته، كان لافتاً ما نشرته الجزيرة على موقعها حول الموضوع، إذ أشارت إلى أن معن لعب دور صطيف الأعمى في باب الحارة الذي كان يتجسس على المقاومة السورية لصالح الاحتلال الفرنسي، وقتل الزعيم وعدداً آخر من سكان الحارة، قبل أن يتمكن العقيد وشباب الحارة من القبض عليه والثأر لمن قتلهم في ربط غريب بين الفنان والدور الذي لعبه ونال شهرته عليه.في المقابل طالب ناشطون ومعجبون بالفنان السوري المعروف بأدواره الكوميدية، بـالإفراج الفوري وضمان سلامته مشيرين إلى أن معن كان بإمكانه مغادرة وطنه عقب انقلاب الجولاني بحثاً عن ملاذ آمن، لكنه لم يكن ليفعل ذلك، لأنه الوطني الذي نعرفه جميعاً.فهو ممثل يحمل آراءً سياسية واضحة ضد إسرائيل، ولم يكن بأي شكل من الأشكال منخرطاً في أي نشاط عسكري أو أمني يدعم أي طرف داخل سوريا».ويأتي إلقاء القبض على نجم «الخربة» الذي لعب فيه معن دور الدكتور عاطف، في سياق حملة اعتقالات شنتها السلطات السورية تجاه شخصيات ورموز مرتبطة بالنظام السابق منها مفتي الدين حسون، وعضو السابق ، إلا أنها حالة الاعتقال الأولى التي تطال فناناً بناء على مواقفه العلنية، في انتظار معرفة التفاصيل أو رد نقابة الفنانين.