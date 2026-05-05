طهران تكشف حقيقة وجود انقسام بين الحكومة والحرس الثوري
المزيد
تفضيلاتي
الامن السوري يعتقل "صطيف" .. باب الحارة تفتقد احد ابطالها
فن وثقافة
2026-05-05 | 12:07
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,767 شوهد
أعلن الأمن السوري إلقاء القبض على الممثل
معن عبد الحق
من دون صدور بيان رسمي يوضح أسباب الاعتقال.
تداولت منصات التواصل الاجتماعي خبر اعتقال الأمن السوري للممثل
معن عبد الحق
من دون صدور بيان رسمي يوضح أسباب الاعتقال. وأعلنت جريدة
الثورة
السورية الحكومية نبأ إلقاء القبض على
عبد الحق
نقلاً عن مصدر أمني، من دون أي تفاصيل إضافية.
وفي ظل تضارب الأنباء حول مكان إقامة الفنان الكوميدي السوري المشهور بشخصية «صطيف» في مسلسل
باب الحارة
منذ سقوط نظام
بشار الأسد
أواخر عام 2024، تشير بعض الروايات إلى أنه غادر إلى هولندا حيث أُلقي القبض عليه بعد ترحيله منها.
وسبق أن تداولت منصات
سورية
تقارير بشأن العثور على جثة معن في مقر إقامته في هولندا، قبل أن يتضح أنها غير صحيحة. وتفيد روايات أخرى بأن النجم الكوميدي ظل متوارياً في دمشق لمدة عامين.
يذكر أن الفنان الكوميدي السوري معروف بمواقفه المؤيدة للمقاومة ومعاداة
إسرائيل
لكنه في المقابل اشتهر بمواقف مثيرة للجدل بعد نشره مجموعة من مقاطع الفيديو التي أعلن فيها تأييده للأسد رغم كل الأوضاع المعيشية الصعبة التي مر بها السوريون خلال السنوات الأخيرة لنظام
بشار
الأسد، ما أشعل حملة شعبية ضده.
مواقف عبد الحق الأخيرة عرضته لمساءلة وتوقيف خلال فترة حكم نظام الأسد أيضاً بعد سخريته من احتفال الفنانين السوريين بالحصول على الإقامة الذهبية في الإمارات. أمر اعتبره نوعاً من أنواع التزلف والمحاباة لنظام آخر خارج بلدهم.
وفيما تساءل ناشطون ومواقع عن أسباب الاعتقال وأهميته، كان لافتاً ما نشرته الجزيرة على موقعها حول الموضوع، إذ أشارت إلى أن معن لعب دور صطيف الأعمى في باب الحارة الذي كان يتجسس على المقاومة السورية لصالح الاحتلال الفرنسي، وقتل الزعيم وعدداً آخر من سكان الحارة، قبل أن يتمكن العقيد
أبو شهاب
وشباب الحارة من القبض عليه والثأر لمن قتلهم في ربط غريب بين الفنان والدور الذي لعبه ونال شهرته عليه.
في المقابل طالب ناشطون ومعجبون بالفنان السوري المعروف بأدواره الكوميدية، بـالإفراج الفوري وضمان سلامته مشيرين إلى أن معن كان بإمكانه مغادرة وطنه عقب انقلاب الجولاني بحثاً عن ملاذ آمن، لكنه لم يكن ليفعل ذلك، لأنه الوطني الذي نعرفه جميعاً.
فهو ممثل يحمل آراءً سياسية واضحة ضد إسرائيل، ولم يكن بأي شكل من الأشكال منخرطاً في أي نشاط عسكري أو أمني يدعم أي طرف داخل سوريا».
ويأتي إلقاء القبض على نجم «الخربة» الذي لعب فيه معن دور الدكتور عاطف، في سياق حملة اعتقالات شنتها السلطات السورية تجاه شخصيات ورموز مرتبطة بالنظام السابق منها مفتي
سوريا
أحمد بدر
الدين حسون، وعضو
مجلس الشعب
السابق
خالد العبود
، إلا أنها حالة الاعتقال الأولى التي تطال فناناً بناء على مواقفه العلنية، في انتظار معرفة التفاصيل أو رد نقابة الفنانين.
