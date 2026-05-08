بعد "واكا واكا".. شاكيرا تعود بأغنية جديدة للمونديال

وتظهر النجمة الكولومبية ذات الأصول في بداية أغنية "داي داي"، وهي تسير على أرض ملعب "ماراكانا" الشهير بمدينة ريو دي جانيرو، حاملة كرة الرسمية للبطولة التي تحمل اسم "تريوندا"، تحت ذراعها.ثم غنت المطربة العالمية جزءا من الأغنية برفقة راقصين، وفي النهاية، تبتعد الكاميرا عن الملعب لتظهر عبارة "نحن جاهزون" مكتوبة على السقف.10 ملايين مشاهدة في 3 ساعاتفيما حققت الأغنية حوالي 10 ملايين مشاهدة في أقل من 3 ساعات، وسط تفاعل واسع من محبيها.هذا ومن المقرر إطلاق أغنية المونديال التي تؤديها بالتعاون مع الموسيقي بوي، كاملة، يوم الخميس المقبل، كما شارك (فيفا) منشور المغنية على إنستغرام.وسبق لشاكيرا أن غنت الأغنية الرسمية لكأس العالم عام 2010 في ، حيث كانت تحمل اسم " ".وتقام في يونيو (حزيران) ويوليو (تموز) 2026 في وكندا والمكسيك.