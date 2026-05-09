الحالة الصحية لاحد ابطال مسلسل "لن اعيش في جلباب ابي"

وقالت مي أبو زهرة، في فيديو على قناتها بموقع ، إن حالة والدها الصحية ليست مستقرة، فأحيان يكون واعيا وأوقات أخرى يكون في غيبوبة، موضحة: "يوم يبقى كويس ويفوق ويكلمنا أقوله أيوة ، يقولي أيوة يا روحي، ويوم يغيب عن الوعي تماما ومش بيبقى معانا في الدنيا دي".وواصلت قائلة: "بدعي له يا رب يختار له الخير ويهون عليه ويخفف عليه".وذكرت أنها تسعد دائما بتفاعل الجمهور مع اسم والدها وتعبير الناس عن حبهم له بسبب أعماله وعدم ارتباط اسمه بأية أزمات أو مشاكل.وكان أبو زهرة قد نُقل إلى المستشفى في وضع صحي حرج، بأول أيام عيد 2026، بعد تعرضه للإغماء في منزله.وأظهرت الفحوصات الأولية وجود جسم غريب على الرئة، ما دفع الأطباء إلى توقع وجود ورم على الرئة وطالبوا بعمل منظار استكشافي، ولكن نجله رفض خوفًا عليه من تدهور حالته ولأن عمره لا يسمح بكثرة التخدير، وتم إلى فحوصات بديلة للوقوف على التشخيص النهائي لحالته الصحية.وفي وقت لاحق، كشف نجله ، أن والده "وُضع على جهاز التنفس الصناعي".