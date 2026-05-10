في سوريا.. ازالة بوسترات سارية السواس

وجاء ذلك عقب موجة من الاعتراضات التي عبّر عنها عدد من الأهالي وفعاليات دينية واجتماعية، معتبرين أن مضمون الإعلان أو طبيعة الحفل لا تتوافق مع القيم الدينية والعادات الاجتماعية السائدة في المدينة.وبحسب مصادر محلية، فقد جرى تعليق البوسترات في عدد من المواقع العامة قبل أن تتم إزالتها بعد مطالبات عبر دعت إلى احترام الخصوصية الثقافية والدينية للمجتمع المحلي.وأثارت القضية تفاعلا واسعا بين مؤيدين لقرار الإزالة باعتباره "حفاظاً على الهوية المجتمعية"، وبين آخرين رأوا أن الأمر يدخل ضمن إطار الحريات الفنية والثقافية.بعض ردود أفعال الشارع السوري عبر منصة " ":كتب متابع: "تنتهي حريتك عندما تبدأ حرية الآخرين.. يجب أن يراعوا شعور الناس، لا يجوز هذا العمل.. تكفي كتابة إعلان مكتوب.. هناك الكثير ممن لا يرغبون هذه المناظر...".بدوره، نعى أحد المتابعين السياحة في المدينة وقال: "سلموا لي على السياحة والسائحين.. الأغنية التي تنطبق على حال هي: أهدم قصرك وارجع بيت الشعر".