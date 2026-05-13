حكم قضائي غريب على أحمد عز.. يدفع 30 ألف جنيه شهريا لخادمة زينة

جاء ذلك بعد رفض المحكمة، الاستئناف المقدم من ، لتؤكد بذلك الحكم السابق في القضية المثارة بين الطرفين.وجاء قرار المحكمة ليحسم أحد فصول النزاع القانوني الممتد بين أحمد عز وزينة، إذ أيدت ما سبق صدوره من إلزام الفنان بسداد المبلغ المذكور، في إطار القضية المتعلقة بالنفقات والمستحقات المالية محل الخلاف بينهما.وكان محامي الفنانة زينة، المستشار الدكر، قد أوضح في وقت سابق أن محكمة استئناف عالي الأسرة قضت بإلزام أحمد عز بدفع 60 ألف جنيه كنفقة للأبناء، في سياق القضية ذاتها.كما قدمت زينة مستندات قانونية أشارت فيها إلى حصول أحمد عز على أجر مرتفع من أعمال فنية بارزة، من بينها فيلم “الممر” ومسلسل “ المصري”، مؤكدة أن دخله شهد زيادة ملحوظة خلال السنوات الأخيرة، وهو ما استندت إليه في طلب إعادة تقدير النفقة.فنيا، يستعد أحمد عز للمنافسة في موسم السينمائي من خلال فيلم Seven Dogs، الذي يجمعه بالفنان ، في عمل ضخم يجمع مجموعة من النجوم العالميين والعرب.ويضم الفيلم أسماء بارزة مثل الإيطالية ، والنجم ، وسانجاي دوت، إلى جانب الفنان السعودي ، والنجم المصري ، وعدد من النجوم الآخرين.وتدور أحداث الفيلم في إطار أكشن عالمي، حيث يجسد أحمد عز شخصية عميل مرتبط بالإنتربول.