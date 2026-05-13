وفاة فنان عربي بسكتة قلبية مفاجئة

وكشف الممثل عفاق، عبر حسابه الشخصي على " "، أن الراحل توفي إثر تعرضه لسكتة قلبية مفاجئة أمام مدخل أحد البنوك، أثناء توجهه لاستلام مستحقاته المالية المتأخرة من أحد المنتجين، مقابل مشاركته في عمل فني سابق.واعتبر عفاق أن ما حدث يعكس واقعًا مريرًا يعيشه الفنانون في الجزائر، في ظل معاناة متكررة للحصول على مستحقاتهم المالية، وفق روايته.وتوالت رسائل النعي والرثاء من زملاء الراحل وهيئات فنية ومسرحية عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ أشاد الفنان الدين بأخلاق الراحل ومسيرته الفنية، معتبرًا رحيله خسارة كبيرة للمشهد الثقافي الجزائري.كما نعى المسرح الجهوي بالنعامة الفنان الراحل في بيان رسمي، فيما أصدر المسرح الجهوي بباتنة، الذي شهد بداياته الفنية، رسالة مؤثرة أكدت أن كمال زرارة أفنى حياته في خدمة المسرح، وكان ركيزة أساسية في نشاطات وعروض المسرح لسنوات طويلة، مشيرًا إلى أنه يمثل جزءًا أصيلًا من هوية المسرح في منطقة الأوراس.وبحسب وسائل إعلام جزائرية، قدم الراحل عشرات الأعمال التي بقيت راسخة في ذاكرة الجمهور، وتميز بأداء الأدوار الكوميدية والتراجيدية على حد سواء، ما منحه مكانة خاصة داخل الوسط الفني الجزائري، وأكسبه تقدير الجمهور والنقاد معًا.وتُعد السلسلة "الرباعة" من أبرز وآخر أعمال الفنان الراحل في الدراما التلفزيونية، فقد حققت شخصية "سي البشر" التي جسدها حضورًا واسعًا بين المشاهدين، بفضل الأداء العفوي والقدرة على التعبير بصدق عن تفاصيل الواقع اليومي، وهو ما جعل الشخصية تحظى بإشادة نقدية وجماهيرية واسعة داخل الجزائر.