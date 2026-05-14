كواليس حلقة محمد رمضان مع عمرو أديب بعد تصالحهما

ومن المنتظر أن يتحدث رمضان خلال عن مشاريعه الفنية القادمة وكذلك فيلم أسد، الذي انطلق العرض الخاص به أمس الثلاثاء وسط اهتمام جماهيري وإعلامي كبير.واحتفل ، مساء أمس مع صناع فيلمه الجديد أسد بالعرض الخاص للفيلم في إحدى دور العرض بالقاهرة الجديدة، وسط أجواء احتفالية احتفال بالمنافسة المرتقبة في موسم المقبل، وكان في مقدمة الحضور المخرج ، والمخرج ، والسيناريست ، ونجله آدم، بالإضافة إلى أبطال الفيلم ومنهم الممثل الفلسطيني كامل الباشا، علي قاسم، جهاد حسام الدين، وعمرو القاضي، والإعلاميتين علي وسهير جودة.