مفاجآت بين شوطي نهائي مونديال 2026 لأول مرة بالتاريخ

أعلن "فيفا" اليوم الخميس، أن نهائي 2026 في والمكسيك وكندا، سيشهد عرضا فنيا بين شوطيه سيقدمه نجوم مثل مادونا وشاكيرا وفرقة BTS الكورية.

وللمرة الأولى في تاريخ نهائي ، سيقام عرض غنائي على طريقة "سوبر بول" بين شوطي المباراة التي ستقام يوم 19 يوليو (تموز) المقبل في ملعب " " في نيوجيرسي.

وأوضح " " أن العرض سيدعم صندوقه العالمي الخاص بتطوير التعليم، والذي يجمع 100 مليون دولار لمساعدة الأطفال على التعلم ولعب كرة القدم.

وقال السويسري ، رئيس "الفيفا"، إن الحفل "سيجمع بين كرة القدم والموسيقى في أكبر حدث رياضي لهدف خاص للغاية".

وأضاف عبر حسابه على موقع "إنستغرام" : "كل طفل لديه الحق في الحلم، ومعا سنحاول جعل الحلم حقيقة".

وسيشرف على الحفل، ، عضو فريق " " (coldplay).

وتشتهر "سوبر بول" الشهيرة لكرة القدم الأمريكية بالعرض الغنائي بين شوطي المباراة والتي تجذب أفضل النجوم في كل عام، وفي العام الحالي تواجد المغني البورتوريكي باد باني.

ومن بين النجوم الذين شاركوا في ذلك العرض على مدار سنوات، كان وبول مكارتني وفريق "رولينج ستونز" ومادونا وبرينس وبروس سبرينجستن وريانا.