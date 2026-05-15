"احد ممثلي مسلسل جعفر العمدة".. إيقاف فنان عربي عن العمل نهائياً بسبب النساء

وتعود جذور الواقعة إلى سلسلة من المنشورات دونها الفنان محمد غنيم عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي " " أعلن خلالها عن رفضه التام لظاهرة إطعام كلاب الشوارع، والتي يباشرها البعض كنوع من الرفق بالحيوان.وشن غنيم هجوماً حاداً على بعض السيدات اللاتي يقمن بهذا الفعل، مدوناً في منشوره قائلا : "أقترح بعمل شلاتر للسيدات اللاتي يقمن بإطعام الكلاب، حتى نتخلص منهما معاً الكلاب والسيدات".وتسبب هذا المنشور في اندلاع موجة عارمة من الغضب عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي، لاسيما من جانب السيدات اللاتي ينادين بضرورة عدم التعرض لكلاب الشوارع أو قتلهم.من جانبه، رد الفنان محمد غنيم إنه "لم يكن يقصد على الإطلاق الإساءة لسيدات "، مشيراً إلى أنه "ليس من المنطقي أن يسيء للسيدات اللاتي يمثلن أمه وابنته وزوجته وأخته، ولكنه كان يعبر عن وجهة نظره تجاه تصرفات بعض السيدات اللاتي يطعمن كلاب الشوارع ويتولين أمورهم بشكل مبالغ فيه".وأضاف غنيم أنه "يكن كل التقدير لدور ، ولا يمكنه التعقيب على القرار الصادر من الفنان ، نقيب الممثلين، لاسيما في ظل المكانة الكبيرة والشخصية التي يكنّ لها كل الاحترام والتقدير"، موضحاً في الوقت ذاته أنه "لم يتلقَّ حتى هذه اللحظة أي إخطار رسمي من بقرار إيقافه، وإنما علم بتفاصيل الأمر عبر بعض الصحف والمواقع الإخبارية".وتابع غنيم "يعلم تماماً أن حرية الرأي مكفولة للجميع، وأن ما حدث لا يتعدى كونه سوء فهم لما قاله"، مشيراً إلى أنه "في حال استدعائه للمثول أمام مجلس النقابة، سوف يقوم بتوضيح وجهة نظره كاملة، وإثبات حسن نواياه في التعبير عن رأيه بشأن قضية جدلية مثارة منذ فترة طويلة على منصات التواصل الاجتماعي".يذكر أن محمد غنيم هو ممثل وطبيب مصري شهير، حيث تخرج في بجامعة الزقازيق، ومارس عمله كطبيب متخصص في أمراض الباطنة، قبل أن يتجه إلى عالم التمثيل منذ عدة سنوات،واقتحم غنيم الساحة الفنية بالمشاركة في العديد من الأعمال الدرامية الشهيرة، والتي من أبرزها مسلسل " "، و"الهروب"، و"وضع أمني"، و"أهل "، و" "، وغيرها من الأعمال الهامة، وكانت آخر الأعمال التي شارك بها هو مسلسل "سيد الناس"، الذي عرض العام الماضي وحقق نجاحاً ملحوظاً.