"احد ممثلي مسلسل جعفر العمدة".. إيقاف فنان عربي عن العمل نهائياً بسبب النساء

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
نشرة أخبار السومرية
من
12:45 PM
الى
01:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
"إف بي آي" يرصد 200 ألف دولار لمن يدلي بمعلومات عن "مونيكا ويت"
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2026
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-564090-639144390412508199.webp
"احد ممثلي مسلسل جعفر العمدة".. إيقاف فنان عربي عن العمل نهائياً بسبب النساء
فن وثقافة
2026-05-15 | 06:43
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
337 شوهد
السومرية نيوز
– فني
أصدر مجلس
نقابة المهن التمثيلية
المصرية، قراراً بإيقاف الفنان محمد غنيم عن التمثيل، وعدم تجديد التصريح السنوي الخاص به، ومنعه تماماً من ممارسة العمل الفني، وذلك على خلفية اتهامه الرسمي بالإساءة إلى السيدات.
وتعود جذور الواقعة إلى سلسلة من المنشورات دونها الفنان محمد غنيم عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "
فيسبوك
" أعلن خلالها عن رفضه التام لظاهرة إطعام كلاب الشوارع، والتي يباشرها البعض كنوع من الرفق بالحيوان.
وشن غنيم هجوماً حاداً على بعض السيدات اللاتي يقمن بهذا الفعل، مدوناً في منشوره قائلا : "أقترح بعمل شلاتر للسيدات اللاتي يقمن بإطعام الكلاب، حتى نتخلص منهما معاً الكلاب والسيدات".
وتسبب هذا المنشور في اندلاع موجة عارمة من الغضب عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي، لاسيما من جانب السيدات اللاتي ينادين بضرورة عدم التعرض لكلاب الشوارع أو قتلهم.
من جانبه، رد الفنان محمد غنيم إنه "لم يكن يقصد على الإطلاق الإساءة لسيدات
مصر
"، مشيراً إلى أنه "ليس من المنطقي أن يسيء للسيدات اللاتي يمثلن أمه وابنته وزوجته وأخته، ولكنه كان يعبر عن وجهة نظره تجاه تصرفات بعض السيدات اللاتي يطعمن كلاب الشوارع ويتولين أمورهم بشكل مبالغ فيه".
وأضاف غنيم أنه "يكن كل التقدير لدور
نقابة المهن التمثيلية
، ولا يمكنه التعقيب على القرار الصادر من الفنان
أشرف زكي
، نقيب الممثلين، لاسيما في ظل المكانة الكبيرة والشخصية التي يكنّ لها كل الاحترام والتقدير"، موضحاً في الوقت ذاته أنه "لم يتلقَّ حتى هذه اللحظة أي إخطار رسمي من
مجلس النقابة
بقرار إيقافه، وإنما علم بتفاصيل الأمر عبر بعض الصحف والمواقع الإخبارية".
وتابع غنيم "يعلم تماماً أن حرية الرأي مكفولة للجميع، وأن ما حدث لا يتعدى كونه سوء فهم لما قاله"، مشيراً إلى أنه "في حال استدعائه للمثول أمام مجلس النقابة، سوف يقوم بتوضيح وجهة نظره كاملة، وإثبات حسن نواياه في التعبير عن رأيه بشأن قضية جدلية مثارة منذ فترة طويلة على منصات التواصل الاجتماعي".
يذكر أن محمد غنيم هو ممثل وطبيب مصري شهير، حيث تخرج في
كلية الطب
بجامعة الزقازيق، ومارس عمله كطبيب متخصص في أمراض الباطنة، قبل أن يتجه إلى عالم التمثيل منذ عدة سنوات،
واقتحم غنيم الساحة الفنية بالمشاركة في العديد من الأعمال الدرامية الشهيرة، والتي من أبرزها مسلسل "
الأسطورة
"، و"الهروب"، و"وضع أمني"، و"أهل
كايرو
"، و"
جعفر العمدة
"، وغيرها من الأعمال الهامة، وكانت آخر الأعمال التي شارك بها هو مسلسل "سيد الناس"، الذي عرض العام الماضي وحقق نجاحاً ملحوظاً.
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
مقالات ذات صلة
الفنان جواد الشكرجي يخرج عن صمته بشان دور ابنته في مسلسل عراقي اثار الجدل
04:45 | 2026-02-21
وفاة احد ابطال مسلسل "ابو المفهومية"
13:19 | 2026-03-29
ترامب يعلن إيقاف إعدام 8 نساء في إيران والإفراج عن نصفهن
13:08 | 2026-04-22
التربية تقرر إيقاف العمل بما يُسمى بـ "الصفوف الذهبية" في المدارس الأهلية (وثيقة)
03:31 | 2026-02-26
فنان
نساء
نقابة المهن التمثيلية
السومرية نيوز
مجلس النقابة
جعفر العمدة
سومرية نيوز
كلية الطب
السومرية
أشرف زكي
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
أمطار دون توقف والحرارة تفاجئ العراقيين
محليات
41.64%
02:27 | 2026-05-15
أمطار دون توقف والحرارة تفاجئ العراقيين
02:27 | 2026-05-15
"أبل" قد تدفع لمستخدمي آيفون ملايين الدولارات.. هل أنت منهم؟
منوعات
23.1%
13:01 | 2026-05-13
"أبل" قد تدفع لمستخدمي آيفون ملايين الدولارات.. هل أنت منهم؟
13:01 | 2026-05-13
بالوثيقة.. توزيع الوزارات وفق نظام النقاط والكتل غير المشاركة في الحكومة
سياسة
20.67%
06:23 | 2026-05-14
بالوثيقة.. توزيع الوزارات وفق نظام النقاط والكتل غير المشاركة في الحكومة
06:23 | 2026-05-14
إعفاء جماهير 5 منتخبات عربية وإفريقية من شرط مالي قبل مونديال 2026
رياضة
14.59%
00:41 | 2026-05-14
إعفاء جماهير 5 منتخبات عربية وإفريقية من شرط مالي قبل مونديال 2026
00:41 | 2026-05-14
المزيد
أحدث الحلقات
عشرين
حكومة الزيدي ..منح الثقة الكاملة بحقائب منقوصة - الحلقة ٢٩ | الموسم 5
14:30 | 2026-05-14
عشرين
حكومة الزيدي ..منح الثقة الكاملة بحقائب منقوصة - الحلقة ٢٩ | الموسم 5
14:30 | 2026-05-14
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 14-05-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-14
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 14-05-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-14
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ١٦ الى ٢٢ أيار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-05-14
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ١٦ الى ٢٢ أيار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-05-14
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٤ أيار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-05-14
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٤ أيار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-05-14
Live Talk
شباب العراق يدخلون موسوعة غينيس من اوسع ابوابها - الحلقة ٢٥ | الموسم 2
11:00 | 2026-05-14
Live Talk
شباب العراق يدخلون موسوعة غينيس من اوسع ابوابها - الحلقة ٢٥ | الموسم 2
11:00 | 2026-05-14
ناس وناس
شارع الجمهورية في بغداد - الحلقة ٣٦ | الموسم 9
04:00 | 2026-05-14
ناس وناس
شارع الجمهورية في بغداد - الحلقة ٣٦ | الموسم 9
04:00 | 2026-05-14
صباحكم أحلى مع سلمى
آدم وحواء 14-5-2026 | 2026
02:30 | 2026-05-14
صباحكم أحلى مع سلمى
آدم وحواء 14-5-2026 | 2026
02:30 | 2026-05-14
طل الصباح
الأبراج - الي لو الك؟ 14-5-2026 | 2026
00:30 | 2026-05-14
طل الصباح
الأبراج - الي لو الك؟ 14-5-2026 | 2026
00:30 | 2026-05-14
استديو Noon
أنقذ سجى 13-5-2026 | 2026
07:00 | 2026-05-13
استديو Noon
أنقذ سجى 13-5-2026 | 2026
07:00 | 2026-05-13
منتدى سومر
اعرف واطلب 11-5-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-11
منتدى سومر
اعرف واطلب 11-5-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-11
الأكثر مشاهدة
عشرين
حكومة الزيدي ..منح الثقة الكاملة بحقائب منقوصة - الحلقة ٢٩ | الموسم 5
14:30 | 2026-05-14
عشرين
حكومة الزيدي ..منح الثقة الكاملة بحقائب منقوصة - الحلقة ٢٩ | الموسم 5
14:30 | 2026-05-14
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 14-05-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-14
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 14-05-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-14
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ١٦ الى ٢٢ أيار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-05-14
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ١٦ الى ٢٢ أيار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-05-14
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٤ أيار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-05-14
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٤ أيار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-05-14
Live Talk
شباب العراق يدخلون موسوعة غينيس من اوسع ابوابها - الحلقة ٢٥ | الموسم 2
11:00 | 2026-05-14
Live Talk
شباب العراق يدخلون موسوعة غينيس من اوسع ابوابها - الحلقة ٢٥ | الموسم 2
11:00 | 2026-05-14
ناس وناس
شارع الجمهورية في بغداد - الحلقة ٣٦ | الموسم 9
04:00 | 2026-05-14
ناس وناس
شارع الجمهورية في بغداد - الحلقة ٣٦ | الموسم 9
04:00 | 2026-05-14
صباحكم أحلى مع سلمى
آدم وحواء 14-5-2026 | 2026
02:30 | 2026-05-14
صباحكم أحلى مع سلمى
آدم وحواء 14-5-2026 | 2026
02:30 | 2026-05-14
طل الصباح
الأبراج - الي لو الك؟ 14-5-2026 | 2026
00:30 | 2026-05-14
طل الصباح
الأبراج - الي لو الك؟ 14-5-2026 | 2026
00:30 | 2026-05-14
استديو Noon
أنقذ سجى 13-5-2026 | 2026
07:00 | 2026-05-13
استديو Noon
أنقذ سجى 13-5-2026 | 2026
07:00 | 2026-05-13
منتدى سومر
اعرف واطلب 11-5-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-11
منتدى سومر
اعرف واطلب 11-5-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-11
اخترنا لك
محمد فضل شاكر: والدي سيعود إلى الحفلات قريباً
08:16 | 2026-05-15
زفاف ينتهي بجريمة قتل.. زوج يطلق النار على عروسه
05:04 | 2026-05-15
مفاجآت بين شوطي نهائي مونديال 2026 لأول مرة بالتاريخ
13:19 | 2026-05-14
تسجيل أول حالة إدمان على الذكاء الاصطناعي.. فتاة تهجر البشر
08:48 | 2026-05-14
كواليس حلقة محمد رمضان مع عمرو أديب بعد تصالحهما
07:35 | 2026-05-14
بالفيديو: نجدة ميسان تنقذ شاباً حاول إلقاء نفسه في نهر دجلة
03:19 | 2026-05-14
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.