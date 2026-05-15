الحزن يتسبب بنقل فنانة مصرية شهيرة إلى المستشفى

وكشف مصدر مقرب لوسائل إعلام محلية أن الفنانة دخلت المستشفى متأثرة بحالة حزن شديدة بعد حضورها فعالية تخليد اسم الراحل، حيث خضعت لتدخل طبي تضمن تركيب دعامات بالقلب، إثر تعرضها لأزمة قلبية مفاجئة.وكانت ، برعاية الدكتور ، قد نظمت حفلًا لتخليد اسم الفنان الراحل ياسر صادق، بإطلاق اسمه على القاعة الكبرى بالنقابة، تكريمًا لمسيرته الفنية الطويلة في المسرح والدراما والسينما.يُذكر أن كانت قد تحدثت في وقت سابق عن تعرضها لأزمات صحية ونفسية دفعتها للابتعاد لفترة عن الوسط الفني، مؤكدة اهتمامها بحياتها الروحية خلال السنوات الأخيرة.