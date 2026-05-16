عائلته تحسم الجدل: عادل امام لن يظهر على الشاشات مجددًا

ونقلت القاهرة 24 عن المصدر قوله إن "أسرة الفنان الكبير ترى أن التاريخ الفني الحافل الذي قدمه على مدار عقود كفيل بأن يبقيه حاضرًا في وجدان المشاهدين، دون الحاجة إلى الظهور المتكرر أو المشاركة في المناسبات العامة، خاصة في ظل حالة التقدير والمحبة التي يحظى بها داخل والوطن العربي".وأضاف أن "العائلة تتعامل بحرص شديد مع أي عروض تتعلق بظهور عادل إمام أو تكريمه"، مؤكدة أن "الأولوية بالنسبة لهم هي الحفاظ على صورته التي ارتبط بها الجمهور لسنوات طويلة، باعتباره أحد أبرز رموز الفن العربي وصاحب مسيرة استثنائية في السينما والمسرح والتليفزيون، لذلك تتحفظ الأسرة على ظهوره، ولا تنشر عنه سوى بعض الصور من وقت لآخر في عيد ميلاده أو المناسبات السعيدة للأسرة".