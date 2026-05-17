مصر.. حقيقة زواج أحمد العوضي من يارا السكري

وقال : «الحمد لله بتكرم من مهرجان تريند بدورته الأولى، بتصويت الجمهور بقول عليهم أخواتي، وده بالنسبة لي أكبر تكريم».تحدث الفنان المصري، خلال اللقاء، عن تجربته السينمائية الجديدة مع الفنانة في فيلم شمشون ودليلة، موضحًا أنه متحمس للتعاون معها في هذا العمل، ومشيرًا إلى أن الفيلم سيقدم شكلًا مختلفًا عن الأعمال السابقة التي جمعتهما أمام الجمهور. وأضاف: «أنا سعيد جدًا بالتعاون مع مي، وإن شاء الله الناس هتتفاجئ بـ"شمشون ودليلة"؛ لأنه فيلم مختلف عن المعتاد اللي الناس شافته مننا».وحول الشخصية التي يقدمها ضمن أحداث الفيلم، اكتفى بالإشارة إلى طبيعة الدور دون الكشف عن تفاصيله الكاملة، قائلًا: «نصاب.. وهنشوف بقى في الفيلم تفاصيل الشخصية".فيما يتعلق بإمكانية مشاركة الفنانة في المسلسل المنتظر، أكد أحمد العوضي أن الإعلان عن أسماء النجوم المشاركين سيتم في الوقت المناسب، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل خلال المرحلة الحالية. وقال: «لما أعلن عن المسلسل، هنقول عن النجوم اللي هيتعاقدوا معانا».كما علّق العوضي على ما تردد بشأن زواجه من السكري، دون أن يقدم تأكيدًا أو نفيًا مباشرًا، مكتفيًا بالقول: «والله لو فيه حاجة هنقول». يُذكر أن آخر تعاون جمع بين أحمد العوضي ويارا السكري كان من خلال مسلسل علي كلاي، الذي عُرض ضمن موسم رمضان 2026، وشارك في بطولته كل من درة، ومحمد ثروت، وعصام السقا، وانتصار، وريم سامي، وصفوة، ومحمود البزاوي، وسارة بركة، ورحمة محسن، وطارق الدسوقي، وبسام رجب.