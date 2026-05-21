بعد الترند.. حقيقة طلاق أصالة نصري وفائق حسن

وجاءت هذه الأنباء بعد أيام من تداول أخبار عبر منصات التواصل الاجتماعي تحدثت عن توقيف فائق ، على خلفية اتهامه بالنصب والاحتيال على إعلامية ، قبل أن ينفي الشاعر العراقي تلك المعلومات بالكامل.

عادت شائعات انفصال الفنانة السورية وزوجها الشاعر العراقي لتتصدر مواقع التواصل الاجتماعي، مساء الأربعاء 20 مايو/ أيار، عقب تداول عدد من وسائل الإعلام المصرية أنباء تتحدث عن طلاقهما.ولا تعد هذه المرة الأولى التي تنتشر فيها أخبار انفصال الثنائي، إذ سبق أن تكررت الشائعات ذاتها أكثر من مرة خلال الفترة الماضية، وكانا يردان عليها بصورة غير مباشرة عبر نشر صور تجمعهما أو الظهور معًا في مناسبات فنية مختلفة.ورغم الانتشار الواسع للأنباء خلال الساعات الأخيرة، التزم الطرفان الصمت حتى الآن، دون صدور أي تعليق رسمي من أو فائق حسن، كما لم يصدر أي توضيح من المقربين منهما، الأمر الذي دفع الجمهور لمتابعة التطورات وانتظار رد واضح يحسم حقيقة ما يتم تداوله.