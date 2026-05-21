حقيقة مشاركة رحمة رياض في احتفالات كأس العالم 2026

وتم تصوير الأغنية في تحت إدارة المخرج جو بو عيد، في أول تعاون يجمعه بالفنانة ، بينما تولى وضع الألحان الفنان ، على أن يتم طرح العمل رسميًا خلال الفترة المقبلة.وتأتي مشاركة رياض ضمن سلسلة من الأعمال الفنية المشاركة في الألبوم الموسيقي الرسمي لكأس العالم 2026، الذي يشهد تعاونات واسعة بين نجوم عرب وعالميين.فقد سبق أن قدّم عدد من الفنانين أعمالًا ضمن المشروع، من بينهم إليانا وجيسي رييز في أغنية “Illuminate”، إلى جانب الفنان مساري في أغنية “Echo” بمشاركة أسماء عالمية مثل وشينسيا.كما تشهد النسخة الموسيقية للمونديال مشاركة عالمية لافتة، حيث تعود النجمة إلى أجواء بأغنية جديدة تحمل اسم “Dai Dai” بالتعاون مع الفنان بوي.وفي سياق متصل، تستعد أيضًا مجموعة من الأسماء العالمية مثل ليسا من فرقة BLACKPINK، وأنيتا، وريما لإطلاق أغنية مشتركة بعنوان “Goals”، من إنتاج الثنائي البرازيلي Tropkillaz، في عمل موسيقي يجمع بين الإيقاعات اللاتينية والأفريقية والآسيوية، ليعكس التنوع الثقافي للبطولة العالمية.