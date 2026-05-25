لأول مرة.. إلهام شاهين تكشف موقفها من الزواج

وخلال اللقاء، روت تفاصيل الليلة التي توفيت فيها والدتها داخل المستشفى، مؤكدة أنها لم تتمكن من استيعاب الخبر في البداية، وطلبت من الأطباء عدم نقلها مباشرة بعد الوفاة، مفضلة البقاء إلى جوارها حتى الصباح.وأضافت أنها ظلت تتحدث مع والدتها لساعات طويلة، وشعرت في لحظة بأنها استعادت أنفاسها مجددًا، ما دفعها لاستدعاء الطبيب سريعًا لمحاولة إنعاشها، قبل أن يؤكد الأطباء وفاتها بشكل نهائي، مشيرة إلى أن تلك اللحظات ما زالت عالقة في ذاكرتها حتى الآن.كما تطرقت الفنانة المصرية إلى علاقتها بالفنانة آثار ، موضحة أن الخلاف الذي جمعهما في السابق انتهى منذ سنوات، مؤكدة أنها لا تحمل أي مشاعر سلبية تجاهها، وتتمنى لها الخير والاستقرار.وأوضحت أن اعتراضها قديمًا كان مرتبطًا بانتقاد الفن بعد الاعتزال، وليس خلافًا شخصيًا، معتبرة أن الفن يحمل قيمة ورسالة مهمة داخل المجتمع.وتحدثت إلهام أيضًا عن فكرة الارتباط مجددًا، مؤكدة أنها لا تفكر في الزواج خلال الفترة الحالية، وأنها تفضل الاستقرار النفسي والحفاظ على استقلاليتها، مشيرة إلى أن الاحترام والتفاهم يمثلان الأساس الحقيقي لأي علاقة ناجحة.كما أعربت عن رفضها الكامل للعنف ضد المرأة أو تبرير أي تجاوزات بحقها تحت أي مسمى، مؤكدة أهمية التعامل مع القضايا الاجتماعية بوعي ومسؤولية.